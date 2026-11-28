Resumen para apurados
- Franco Colapinto disputa este sábado en Lusail la FP3 y la clasificación del GP de Qatar de F1 para definir su salida el domingo.
- El piloto argentino de Alpine llega tras lograr el sexto puesto en Las Vegas, mientras busca ajustar su monoplaza y sostener el rendimiento.
- La jornada en Qatar resultará decisiva para que Colapinto sume puntos en la zona media y cierre de forma positiva la temporada 2026 de F1.
Franco Colapinto continúa su participación en el Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 y este sábado 28 de noviembre tendrá dos desafíos importantes en el Circuito Internacional de Lusail. Después de conseguir un valioso sexto puesto en Las Vegas, el piloto argentino buscará sostener el buen rendimiento con Alpine en la anteúltima fecha del campeonato.
La actividad de este sábado incluirá la tercera práctica libre (FP3) y la clasificación, dos instancias fundamentales para ajustar el monoplaza y definir la posición de largada para la carrera principal del domingo. La jornada será determinante para las aspiraciones del piloto de Pilar, que intentará aprovechar el impulso de su reciente resultado.
A qué hora corre Franco Colapinto este sábado en el GP de Qatar
La actividad del sábado en el Gran Premio de Qatar comenzará con la última sesión de entrenamientos libres, antes de dar paso a la clasificación, que establecerá el orden de salida de la carrera.
Horarios en Argentina:
- Práctica Libre 3 (FP3): 11.30
- Clasificación: 15
Los horarios del GP de Qatar de Fórmula 1 en Latinoamérica y España
La actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Qatar se podrá seguir este sábado en distintos horarios, según el país. Estos son los horarios de la tercera práctica libre y la clasificación:
- Argentina: FP3 a las 11.30 y clasificación a las 15.
- Brasil: FP3 a las 11.30 y clasificación a las 15.
- Chile: FP3 a las 11.30 y clasificación a las 15.
- Paraguay: FP3 a las 11.30 y clasificación a las 15.
- Uruguay: FP3 a las 11.30 y clasificación a las 15.
- Bolivia: FP3 a las 10.30 y clasificación a las 14.
- Venezuela: FP3 a las 10.30 y clasificación a las 14.
- Colombia: FP3 a las 9.30 y clasificación a las 13.
- Ecuador: FP3 a las 9.30 y clasificación a las 13.
- Perú: FP3 a las 9.30 y clasificación a las 13.
- México: FP3 a las 8.30 y clasificación a las 12.
- España: FP3 a las 15.30 y clasificación a las 19.
Colapinto busca consolidar su rendimiento en la recta final de la temporada
Con el título de pilotos ya asegurado por el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, el interés del campeonato también se concentra en los resultados de los pilotos que compiten en la zona media de la parrilla.
Colapinto llega a Qatar después de su destacada actuación en Las Vegas, donde terminó sexto y sumó puntos importantes. En Lusail, el argentino intentará mejorar sus antecedentes en el circuito y aprovechar el rendimiento que mostró durante la gira americana para cerrar de la mejor manera la temporada 2026.