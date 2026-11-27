Resumen para apurados
- Carlos Sainz criticó a Franco Colapinto este viernes en el GP de Qatar por una maniobra arriesgada durante la práctica libre que estuvo al borde del choque.
- El argentino intentó un sobrepaso ajustado en la recta principal, sumando un nuevo roce a los antecedentes registrados entre ambos en el GP de Las Vegas.
- Sainz no descartó dialogar con el piloto de Alpine para calmar tensiones de cara a la clasificación de este sábado en Lusail, penúltima fecha del año.
La segunda práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1 dejó un nuevo episodio de tensión entre Franco Colapinto y Carlos Sainz. El piloto español cuestionó públicamente al argentino por una maniobra que estuvo cerca de provocar un contacto entre ambos monoplazas en el circuito de Lusail.
La situación se produjo en la recta principal del trazado qatarí, cuando Colapinto encontró un espacio y decidió lanzarse para superar al Williams de Sainz antes de llegar a la curva. Los autos quedaron a escasa distancia, aunque finalmente lograron evitar la colisión.
La acción también sorprendió a George Russell, quien circulaba detrás de ambos con su Mercedes y exclamó “Oh, wow” a través de la radio.
Una vez finalizada la sesión, Sainz no ocultó su malestar y cuestionó la manera en la que el argentino encara las tandas de entrenamientos libres.
“Ya van un par de viernes en los que Franco me complica las cosas. No entiendo qué hace los viernes. Corre como si fuera domingo, pero bueno, supongo que es joven”, expresó el español.
Al ser consultado sobre la posibilidad de mantener una conversación con el piloto de Alpine para aclarar lo sucedido, Sainz dejó abierta esa puerta. “Puede ser”, respondió.
Los antecedentes entre Franco Colapinto y Carlos Sainz
El episodio en Qatar no fue el primero que involucró a ambos pilotos en las últimas jornadas de actividad de la Fórmula 1. Durante la tercera práctica libre del Gran Premio de Las Vegas, el argentino había protagonizado dos situaciones comprometidas con el español.
En la primera de ellas, Colapinto debió esquivar bruscamente al Williams de Sainz, que circulaba a baja velocidad. Posteriormente, un reingreso a pista del español en una curva obligó al argentino a frenar de golpe para evitar el contacto.
La polémica en Lusail se produjo, además, en medio de una jornada complicada para el representante de Alpine, quien terminó 15° en la segunda práctica libre y reconoció haber tenido dificultades con los frenos y el rendimiento de su monoplaza.
Colapinto y Sainz volverán a compartir pista este sábado, cuando se dispute la clasificación del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha de la temporada.