El tránsito es un problema en todas las grandes metrópolis del mundo, aunque más preciso sería hablar de movilidad urbana en general. El traslado en vehículos motorizados encabeza esta lista por varios factores: los embotellamientos, los viajes cada vez más lentos y la mayor pérdida de tiempo, la contaminación atmosférica y sonora y la siniestralidad, que además de los enormes costos económicos, se cobra 1,34 millones de personas al año y s la principal causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 39 años en todo el mundo, según una publicación de “The Lancet Public Health”. Lejos de solucionarse, esta situación tiende a agudizarse, porque el parque automotor de una gran ciudad crece, en promedio, un 10% por año. Según un informe del Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en las grandes ciudades del mundo en desarrollo, los tiempos empleados en viajes son generalmente altos y van en aumento y los destinos accesibles dentro de un tiempo dado están disminuyendo. La diferencia con los países desarrollados son claras y contundentes: tienen mejor infraestructura vial, mayor, más eficiente y con más opciones de transporte público, y controles de las normas de tránsito más estrictos.
El Gran Tucumán (AMET), una de las cinco ciudades argentinas que superan el millón de habitantes; no es la excepción a esta grave realidad de las urbes en vías de desarrollo. En la provincia, donde casi el 70% de la población vive en el área metropolitana, además de decenas de miles de personas que ingresan y egresan por día, se patentan 60.000 motocicletas por año. La infraestructura vial es insuficiente hace décadas, al margen de su notorio deterioro. Según la Municipalidad, por ejemplo, la Capital necesita al menos 16 puentes nuevos que la conecten con las ciudades y comunas colindantes. El puente más importante, el Sarmiento, una de las cuatro conexiones de la zona norte del área central con el oeste, tiene sólo dos carriles y constituye uno de los mayores cuellos de botella de San Miguel de Tucumán.
A este complejo panorama se le suma el muy escaso cumplimiento de las normas de tránsito, con violaciones reiteradas a los semáforos, sin respeto a las prioridades de paso y donde, por ejemplo, las prohibiciones de estacionamiento callejero, sobre todo en el casco céntrico con calles estrechas, está prácticamente liberado, cuando en casi todas no está permitido. Se agrega, por otra parte, que existe un solo transporte público masivo, el colectivo, un sistema que está en crisis desde hace más de cuatro décadas.
Las autoridades, municipales y provinciales, parecen no comprender cabalmente la gravedad de la situación, que además se complejiza año tras año. Tres medidas urgentes serían necesarias, al menos para comenzar: mejorar el transporte público, en calidad y variedad, desarrollar la infraestructura vial, y hacer cumplir las normas de tránsito, empezando por hacer respetar la prohibición de estacionar en el casco céntrico.