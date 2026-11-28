El tránsito es un problema en todas las grandes metrópolis del mundo, aunque más preciso sería hablar de movilidad urbana en general. El traslado en vehículos motorizados encabeza esta lista por varios factores: los embotellamientos, los viajes cada vez más lentos y la mayor pérdida de tiempo, la contaminación atmosférica y sonora y la siniestralidad, que además de los enormes costos económicos, se cobra 1,34 millones de personas al año y s la principal causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 39 años en todo el mundo, según una publicación de “The Lancet Public Health”. Lejos de solucionarse, esta situación tiende a agudizarse, porque el parque automotor de una gran ciudad crece, en promedio, un 10% por año. Según un informe del Departamento de Estudios Urbanos y Planificación del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), en las grandes ciudades del mundo en desarrollo, los tiempos empleados en viajes son generalmente altos y van en aumento y los destinos accesibles dentro de un tiempo dado están disminuyendo. La diferencia con los países desarrollados son claras y contundentes: tienen mejor infraestructura vial, mayor, más eficiente y con más opciones de transporte público, y controles de las normas de tránsito más estrictos.