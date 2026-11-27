El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó las compras de dólares en el mercado cambiario y puso fin a una racha de cinco ruedas consecutivas sin intervenciones. Este viernes adquirió U$S61 millones, con lo que elevó a U$S405 millones el total acumulado durante noviembre, cuando resta una sola jornada para cerrar el mes.