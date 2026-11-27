Resumen para apurados
- El BCRA retomó compras de divisas este viernes al adquirir U$S 61 millones en el mercado cambiario oficial para sumar reservas.
- Tras cinco ruedas sin intervenir, la entidad acumuló U$S 405 millones en noviembre, mes en el que el dólar mayorista subió un 4,6%.
- La última jornada definirá si noviembre se convierte en el mes con menor adquisición de dólares de 2024, en un año con compras récord.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó las compras de dólares en el mercado cambiario y puso fin a una racha de cinco ruedas consecutivas sin intervenciones. Este viernes adquirió U$S61 millones, con lo que elevó a U$S405 millones el total acumulado durante noviembre, cuando resta una sola jornada para cerrar el mes.
El desempeño de los próximos días será determinante para establecer si noviembre termina como el mes con menor cantidad de divisas compradas por la autoridad monetaria en lo que va del año. Hasta el momento, ese lugar lo ocupa septiembre, con adquisiciones por U$S474 millones.
En el balance anual, el Central acumula compras por U$S16.400 millones.
Qué pasó con el dólar mayorista durante noviembre
En paralelo con las intervenciones del Banco Central, el tipo de cambio mayorista registró una suba del 4,6% en noviembre. Con ese avance, el mes se posicionó como el segundo con mayor incremento del año, detrás de junio, cuando el dólar avanzó un 5%.
Junio y noviembre tuvieron, además, un comportamiento diferente al del resto de los meses: en ambos períodos, el dólar consiguió superar a la inflación. Para noviembre, las estimaciones ubican el aumento de los precios en torno al 2%, consignó Clarín.
La estrategia del equipo económico en el mercado cambiario
Durante el mes que está por finalizar, el equipo económico permitió que el dólar avanzara a un ritmo algo mayor y, al mismo tiempo, redujo su participación en el mercado cambi
La decisión buscó evitar que las intervenciones oficiales sumaran presión sobre una demanda que ya mostraba una tendencia alcista. Tras cinco jornadas sin compras, la adquisición de U$S61 millones de este viernes marcó el regreso del Central al mercado de cambios.