Mirkin juega con un doble sentido en el título: “no sólo hace referencia a los fundadores de la Patria, sino a los artistas o actores como locos que la sociedad necesita”. “El espectáculo tiene un tono humorístico, lleno de juegos graciosos para contar los pasajes de la Independencia. En las escenas se representan momentos clownescos, dramáticos, absurdos y poéticos que describen las hazañas heroicas y de la vida privada de San Martín, quien está interpretado por varios actores y actrices en diferentes instancias; todos componen actoralmente a este hombre que fomentaba el espíritu patriota desde su propio ejemplo, con valentía, coraje y humildad”, añade.