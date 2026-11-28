Resumen para apurados
- El elenco infantil del Ente Cultural tucumano presenta en la sala Caviglia la obra sobre San Martín "La Patria necesita de estos locos" para celebrar sus 15 años de labor.
- Dirigida por Lilian Mirkin y con 20 actores de 9 a 13 años, la obra aborda la vida del prócer con humor y destreza física, en el marco de 23 producciones estrenadas.
- El proyecto se afianza como semillero cultural tucumano, promoviendo vocaciones teatrales y formando nuevas generaciones de artistas con fuerte compromiso comunitario.
Hace ocho años, el Grupo de Teatro de Niñas y Niños del Ente Cultural de Tucumán estrenó “La Patria necesita de estos locos”, la obra de Nicolás Aráoz que trata sobre la vida del general José de San Martín y recorre su historia personal, desde la infancia hasta la muerte del héroe nacional.
El texto -escrito por el autor en 2004- quedó como parte del repertorio del elenco, y ahora es repuesto en sus dos últimas funciones en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), hoy a las 21 y mañana a las 18, con dirección de Lilian Mirkin.
“Elegí esta obra porque la hicimos en 2018, con otro grupo por supuesto, y al ser muy divertida y ágil, nos permite explorar con los actores muchas situaciones, tantos dramáticas como cómicas, y jugar con el cuerpo incluso acciones disparatadas. Además aprendemos de historia y de cómo se fue consolidando nuestra soberanía nacional”, señala la directora en diálogo con LA GACETA.
Mirkin juega con un doble sentido en el título: “no sólo hace referencia a los fundadores de la Patria, sino a los artistas o actores como locos que la sociedad necesita”. “El espectáculo tiene un tono humorístico, lleno de juegos graciosos para contar los pasajes de la Independencia. En las escenas se representan momentos clownescos, dramáticos, absurdos y poéticos que describen las hazañas heroicas y de la vida privada de San Martín, quien está interpretado por varios actores y actrices en diferentes instancias; todos componen actoralmente a este hombre que fomentaba el espíritu patriota desde su propio ejemplo, con valentía, coraje y humildad”, añade.
“Los actores entendieron el código lúdico de la propuesta que se apoya en un trabajo físico y gestual. Trabajamos mucho la grupalidad para crear escenas que expresen entre todos los climas y estados emocionales de los personajes. El ritmo de la escena; el trabajo compositivo en el espacio; las coreografías colectivas; el juego con elementos imaginarios; el uso de las voces narradas y onomatopéyicas y el ensamble con la música e imágenes proyectadas marcaron los lineamientos para sostener el espectáculo”, describe.
En esta puesta intervienen 20 actores y actrices de nueve a 13 años, “quienes trabajaron durante todo el año para llegar al público con la mayor teatralidad posible”, elogia: el elenco lo integran Florencia Rojo, Briana Lucero, Amanda Girbau, Lisa Mirkin, Guillermina Moroni, Florentina Guzmán, Valentín Lorenzo Minué, Luisa Flores Guerra, Gerónimo Suárez, Emma Gutiérrez, Augusto Grondona, Salvador Armanini, Luján Sánchez, Felipe Prado Maldonado, Corina Armanini, Alma Salas Barber, Máximo Canducci y Eva Rodriguez Vaisblat.
“El teatro es un arte social y colectivo. Por eso aquí, además de aprender técnicas básicas teatrales para estar en escena, los actores y actrices aprenden primero a integrarse a un ‘grupo’ para luego compartir historias con ese ‘otro’, tan indispensable, que es el ‘público’”, sostiene.
Aniversario
La presentación de la obra se enmarca en las celebraciones por los 15 años de funcionamiento del taller estatal, lo cual es motivo de alegría en sí mismo.
“El balance de este proyecto en el tiempo es muy positivo porque se constata que muchos integrantes estudian la Licenciatura de Teatro u otras carreras relacionadas al arte. Empiezan a los nueve años y se van al cumplir sus 17 o 18 años, o sea que participan casi una década en este ámbito formativo artístico. Es una pena siempre tener que despedir a integrantes que compartieron tanto”, reconoce.
En estos tres lustros, “Estrenamos ya 23 obras de autores tucumanos, nacionales y universales; hay un público que se agranda y se suma cada año para aplaudir el trabajo de los incipientes actores y actrices que se responsabilizan con su tiempo escolar para entregarse a la tarea de construir teatro en esta querida sala Caviglia. Nada hubiera sido posible sin el apoyo de mis compañeros y compañeras del Ente, quienes se suman siempre en cada puesta con la mejor disposición”, agradece.
Y la despedida es con una invitación a “quienes quieran experimentar, con total compromiso y responsabilidad, el fascinante mundo del teatro; este grupo es un semillero de actores, artistas y espectadores”. “Estos espacios de formación son valiosos para una sociedad que también construye conciencia desde el arte. Espero siempre estén garantizados los lugares en donde el conocimiento se transmita con responsabilidad social”, concluye.
Cine y danza
En el ámbito de las propuestas institucionales del Ente, hay también cine y danza.
Desde las 9, en el Centro Cultural Juan B. Terán (Bernabé Aráoz 350), la Compañía de Danza Contemporánea de Tucumán llevará adelante la Tercera Jornada Intensiva de Capacitación, bajo la dirección y coordinación de Luciano Cejas. Los talleres intensivos abarcarán entrenamiento, improvisación, investigación corporal y del movimiento, técnicas de ballet y aproximación a los procesos creativos y de montaje de obras a través de diferentes instancias.
Luego, a las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Matín 251, planta baja) será la última proyección de “Los calvos”, el documental argentino de Elías Gismondi y Marcos Mossello sobre cómo afrontan distintas personas la pérdida de cabello.
Posteriormente, desde las 22 y en el Ciclo de Kino Federal dedicado al cine alemán y con películas procedentes del archivo cinematográfico del Goethe-Institut Buenos Aires, se verá “Gotteskinder”, escrita y dirigida por Frauke Lodders, con entrada gratuita. Dos hermanos criados en una familia conservadora y sobreprotectora enfrentan una crisis cuando sus verdaderas identidades y deseos chocan con los valores tradicionales que sus padres les inculcaron al descubrir secretos que desafían las estrictas creencias que les enseñaron. Flora Li Thiemann, Serafín Mishiev y Mark Waschke integran el reparto.