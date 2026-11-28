El fenómeno se origina por una alteración en la relación habitual entre el océano y la atmósfera. Durante un episodio de “El Niño”, los vientos alisios se debilitan y las aguas cálidas que normalmente se acumulan hacia el oeste del Pacífico se desplazan hacia el centro y hacia el este. Ese movimiento modifica, a su vez, los patrones de lluvia y de circulación atmosférica a gran escala.