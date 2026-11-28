Resumen para apurados
- La Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño se fortalecerá hasta febrero en Argentina debido al calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico.
- El fenómeno se originó por el debilitamiento de vientos alisios y ya generó alta nubosidad y humedad durante el invierno y la primavera en gran parte del país.
- El Servicio Meteorológico prevé lluvias superiores a las normales en el Litoral, Cuyo y Buenos Aires, con posibles tormentas intensas por el calentamiento global.
El fenómeno climático de “El Niño” ya está presente: pudo observarse durante el invierno y la primavera, y se estima que se fortalecerá hasta febrero de 2027, según la Organización Meteorológica Mundial.
Se trata de una de las fases de El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), un patrón natural que surge de la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico ecuatorial, y que puede modificar las condiciones climáticas en distintas partes del planeta.
“El Niño” es la fase cálida del ENOS y se caracteriza por un calentamiento anómalo de las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental. Ese cambio en la temperatura del océano interactúa con la atmósfera y modifica la circulación de los vientos, la presión y la distribución de las precipitaciones.
El ENOS tiene tres fases: “El Niño”, “La Niña” y una fase neutral. Estas fases no siguen un calendario fijo. “El Niño” y “La Niña” se presentan, en promedio, cada dos a siete años, aunque su frecuencia y su duración pueden variar.
El fenómeno se origina por una alteración en la relación habitual entre el océano y la atmósfera. Durante un episodio de “El Niño”, los vientos alisios se debilitan y las aguas cálidas que normalmente se acumulan hacia el oeste del Pacífico se desplazan hacia el centro y hacia el este. Ese movimiento modifica, a su vez, los patrones de lluvia y de circulación atmosférica a gran escala.
En la Argentina, el fenómeno puede favorecer determinados patrones de precipitaciones y de temperaturas, pero eso no significa que cada lluvia, cada tormenta o cada día nublado sea consecuencia directa de “El Niño”. Para determinar su influencia es necesario analizar los patrones meteorológicos durante períodos más extensos.
El Servicio Meteorológico Nacional pronosticaba lluvias superiores a las normales en sectores del norte del Litoral, del oeste de Cuyo, de La Pampa, del sudoeste de Buenos Aires y del noreste de la Patagonia, y en otras zonas del país.
Una de las consecuencias observadas durante el invierno fue una mayor cantidad de jornadas nubladas en buena parte del país. “El Niño” favoreció el ingreso de humedad y el desplazamiento de sistemas de baja presión hacia el centro de la Argentina. Además, modificó los patrones de circulación atmosférica, lo que aumentó la probabilidad de determinadas condiciones meteorológicas en distintas regiones.
“El Niño” es un fenómeno natural y no es causado por el cambio climático. Sin embargo, ambos procesos pueden interactuar. Hay quienes indican que el calentamiento global genera una atmósfera más cálida y húmeda, lo que puede favorecer precipitaciones más intensas cuando se producen determinadas condiciones.