Resumen para apurados
- En Tucumán, el fitopatólogo Roberto de Rossi detalló los factores que causan enfermedades en cultivos durante una jornada técnica para mejorar el manejo sanitario del campo.
- El especialista señaló que 'El Niño' y el recambio varietal impulsan patógenos en la soja, exigiendo un manejo integrado mediante monitoreo y nuevas tecnologías.
- La aplicación oportuna de fungicidas y la rotación de lotes resultarán determinantes para evitar resistencias y proteger los rendimientos agrícolas en las próximas campañas.
El clima influye en la aparición de enfermedades en los cultivos de verano, pero no es la única condición. Así lo sostuvo el especialista en Fitopatología de la Universidad Católica de Córdoba Roberto de Rossi durante la conferencia que brindó en la Sociedad Rural de Tucumán, en la jornada en la que la empresa Bayer lanzó algunos productos fitosanitarios. Según explicó, también influye el gran recambio varietal que hay en los cultivos, debido a la incorporación de nuevas tecnologías.
“Todos sabemos que el fenómeno de ‘El Niño’ viene dando varios dolores de cabeza a los diferentes cultivos y, por supuesto, a los productores, ya que genera condiciones de humedad que sirven para el desarrollo de las enfermedades”, manifestó.
“Para que las enfermedades aparezcan debe cumplirse ese famoso triángulo formado por el hospedante, el patógeno y las condiciones ambientales, y de eso no debemos olvidarnos”, advirtió el especialista. Las condiciones ambientales son fundamentales, pero deben ir acompañadas de otros parámetros para que las enfermedades puedan desarrollarse en los diferentes hospederos.
“Por suerte, las herramientas que tenemos actualmente para el estudio del clima y los pronósticos nos ayudan a manejar mejor la información y a estar preparados para enfrentar las condiciones ambientales que pueden aparecer y que sirven para que las enfermedades prosperen. Por eso ahora podemos prevenir, estar preparados y tener cierta seguridad de cómo se presentará el clima”, valoró.
El clima favorece la aparición de enfermedades, pero es necesaria la presencia del patógeno. De Rossi explicó que los patógenos que actúan en los cultivos están siempre presentes: muchos generan nuevas enfermedades y, a la vez, tienen la capacidad de generar resistencia a los productos que se utilizan para su control. Por ese motivo, los investigadores y las empresas trabajan en la creación de nuevas moléculas fungicidas que sirvan para controlar estas enfermedades.
La exposición se centró en las enfermedades de la soja, aunque en todos los cultivos las enfermedades necesitan que se cumplan esos tres parámetros para manifestarse. En el caso de la soja son muchas las que se presentan desde el momento mismo de la siembra. Aparecen a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo del cultivo, y también al final de su ciclo, en la maduración, en la poscosecha o en el almacenamiento.
“Quiero detenerme en las enfermedades foliares importantes, que son las que generan daños, sobre todo porque afectan la superficie fotosintética del cultivo, lo que tiene mucha relevancia en el rendimiento final. A ellas se suman otras que afectan otras partes de la planta y que también son importantes”, puntualizó.
Entre esas enfermedades mencionó la mancha marrón, el tizón de la hoja, la mancha ojo de rana, la antracnosis y el tizón de la vaina. También se encuentran otras enfermedades foliares, como las bacteriosis: el tizón bacteriano y la pústula bacteriana. A ellas se agregan enfermedades fúngicas como el oidio, el mildiu, la mancha anillada y la roya de la soja.
Todas aparecen en diferentes momentos del cultivo, según la gran gama varietal, el clima y la patogenia del inóculo. Manejarlas requiere disponer de muchas herramientas, que van desde el manejo del cultivo hasta la utilización de herramientas químicas y biológicas, y que hacen, en definitiva, a un manejo integrado. La capacitación de los técnicos y de los productores, sumada al trabajo de las empresas para obtener nuevas herramientas de control, permite enfrentar las enfermedades y tratar de controlarlas.
El especialista remarcó la importancia de tener en claro conceptos como complejo de enfermedades, diferentes patogenias, umbrales de daño, alta heterogeneidad y manejo integrado de enfermedades. Estos conceptos permiten conocer con más profundidad el comportamiento de las enfermedades y, de esa manera, tomar decisiones acertadas.
Otro tema para analizar, que todo el sector conoce, son la rotación y la sucesión de cultivos: alternar adecuadamente los cultivos brinda una gran herramienta para cortar el ciclo de vida de muchas de las enfermedades conocidas.
El productor y su técnico saben cómo deben tomarse las decisiones para las aplicaciones de fungicidas, y que de la forma y del momento en que se tomen depende el éxito del control.
“Debemos proteger los cultivos con fungicidas en los períodos críticos; eso es primordial. Muchas veces llegamos tarde con las aplicaciones, por lo que un análisis bien criterioso sirve para la correcta toma de decisiones, en la cual resultan indispensables el monitoreo y el momento de hacerlo”, enfatizó.
Una vez tomada la decisión de aplicar, la calidad de la aplicación resulta fundamental. “Insisto en no demorarse en las aplicaciones, tratando de proteger de la mejor manera a todo el cultivo y a toda la planta, y en evitar abandonar el lote”, cerró De Rossi.