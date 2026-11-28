La exposición se centró en las enfermedades de la soja, aunque en todos los cultivos las enfermedades necesitan que se cumplan esos tres parámetros para manifestarse. En el caso de la soja son muchas las que se presentan desde el momento mismo de la siembra. Aparecen a lo largo de las diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo del cultivo, y también al final de su ciclo, en la maduración, en la poscosecha o en el almacenamiento.