Esa responsabilidad se traduce en el sistema de gestión de CampoLimpio, que desde 2019 permitió recuperar más de 28 millones de kilos de envases y darles un destino seguro. Ese resultado se apoya en una inversión de la industria superior a los U$S 100 millones y en una red de más de 100 centros de almacenamiento transitorio, presente en 22 provincias y complementada con jornadas y con puntos de recepción.