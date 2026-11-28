Resumen para apurados
- En Argentina, CampoLimpio recicla el 80% de los envases de fitosanitarios recuperados este año para impulsar la sostenibilidad del sector agroindustrial.
- A diez años de la Ley 27.279, el sistema invirtió 100 millones de dólares y recuperó 28 millones de kilos de plástico mediante más de 100 centros en 22 provincias.
- El plástico se reutiliza en nuevos bidones y caños de fibra óptica, impulsando la economía circular y desafiando a los productores a lavar el total de los envases.
Cada 29 de noviembre, el Día de la Agricultura invita a poner en perspectiva un dato elocuente: la Argentina se encuentra entre los principales exportadores mundiales de más de 50 productos agroindustriales, entre ellos el aceite de girasol, la yerba mate, los porotos y la soja.
Dentro de ese entramado productivo, la sostenibilidad constituye uno de los desafíos del sector. A 10 años de la Ley Nº 27.279, el agro cuenta con un marco de responsabilidad extendida que distribuye la gestión de los envases vacíos de fitosanitarios entre los distintos eslabones de la cadena.
Esa responsabilidad se traduce en el sistema de gestión de CampoLimpio, que desde 2019 permitió recuperar más de 28 millones de kilos de envases y darles un destino seguro. Ese resultado se apoya en una inversión de la industria superior a los U$S 100 millones y en una red de más de 100 centros de almacenamiento transitorio, presente en 22 provincias y complementada con jornadas y con puntos de recepción.
El funcionamiento del sistema requiere del trabajo articulado entre el sector público y el privado, así como de la participación de productores y de aplicadores. El primer paso a cargo de ellos es el lavado de los envases, que posibilita su reciclado.
Cifras
Los resultados muestran avances y desafíos pendientes. En lo que va de 2026, cerca de un millón de kilos de envases sin lavar -un 20% de lo recuperado- debió destinarse a disposición final. Por el contrario, del material que ingresó a los recicladores, un 35% se transformó en nuevos envases y un 44% en caños tritubo para fibra óptica.
La experiencia demuestra que la responsabilidad compartida no solo permite mejorar la gestión de los residuos, sino también reincorporar materiales a nuevos procesos productivos y generar valor dentro de la economía.