Resumen para apurados
- En una jornada en Tucumán, Bayer presentó nuevas tecnologías para soja a productores con el fin de proteger rindes ante la alta presión de enfermedades.
- El rinde promedio alcanzó 3,2 t/ha, pero la humedad favoreció hongos como roya y manchas, obligando a los agricultores a duplicar las aplicaciones de fungicidas.
- Las herramientas buscan blindar los cultivos desde la semilla y optimizar el monitoreo agronómico para sostener la eficiencia productiva en las próximas campañas del NOA.
Con rendimientos de soja que superaron las tres toneladas por hectárea en la última campaña, pero también con una importante presión de enfermedades, el manejo sanitario vuelve a ser clave para los productores del Noroeste Argentino (NOA). En una jornada técnica realizada en Tucumán, Bayer presentó Iblon Pro y Acceleron, dos soluciones que contribuyen a proteger el potencial productivo desde distintas etapas del cultivo.
La última campaña agrícola en Tucumán dejó buenos resultados productivos, pero también puso de manifiesto la importancia de anticiparse a los problemas sanitarios. Según datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, el rendimiento promedio de soja alcanzó las 3,2 toneladas por hectárea durante el ciclo 2025/26, en un escenario de elevada presión de enfermedades que obligó a intensificar las estrategias de protección de los cultivos.
Entre las principales enfermedades registradas se encontraron la mancha marrón, la mancha anillada, la mancha ojo de rana y la roya asiática. Las condiciones de humedad favorecieron su desarrollo y aumentó la proporción de lotes que requirieron dos aplicaciones de fungicidas.
Frente a este escenario, Bayer reunió a productores y a asesores técnicos en la Sociedad Rural de Tucumán para analizar los desafíos de la próxima campaña agrícola y para presentar nuevas herramientas destinadas a proteger el potencial de rendimiento de los cultivos.
La jornada contó con la participación del profesor de la Universidad Católica de Córdoba y doctor en Fitopatología Roberto de Rossi, y del consultor técnico de Bayer para el NOA Roberto García. Ambos compartieron su visión sobre el escenario sanitario y sobre los principales desafíos para el manejo de enfermedades en la región.
Durante el encuentro, Bayer destacó que la incorporación de nuevas tecnologías debe acompañarse de un manejo agronómico adecuado, basado en el monitoreo, en el conocimiento de cada ambiente productivo y en la elección del momento oportuno para intervenir.
“Cada campaña presenta desafíos diferentes y el productor necesita contar con herramientas que le permitan anticiparse. Con Acceleron buscamos proteger el cultivo desde la semilla y con Iblon Pro incorporamos una nueva tecnología para el manejo de enfermedades. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que se complementen y ayuden a proteger el potencial de rendimiento de cada lote”, señaló el líder de Portafolio de Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer Crop Science Cono Sur, Jorge Barrionuevo.
La compañía continúa fortaleciendo su portafolio de soluciones integradas para acompañar a los productores en las distintas etapas del ciclo agrícola, combinando innovación, conocimiento técnico y estrategias de manejo que contribuyan a reducir las brechas de rendimiento y a mejorar la eficiencia productiva.