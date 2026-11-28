“Cada campaña presenta desafíos diferentes y el productor necesita contar con herramientas que le permitan anticiparse. Con Acceleron buscamos proteger el cultivo desde la semilla y con Iblon Pro incorporamos una nueva tecnología para el manejo de enfermedades. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones que se complementen y ayuden a proteger el potencial de rendimiento de cada lote”, señaló el líder de Portafolio de Fungicidas, Tratamiento de Semillas y Biológicos de Bayer Crop Science Cono Sur, Jorge Barrionuevo.