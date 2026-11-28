Resumen para apurados
- Durante una jornada en Tucumán, Bayer presentó el fungicida Iblon Pro y el tratamiento Acceleron para proteger la soja de enfermedades y cuidar su rendimiento.
- Iblon Pro combina tres activos contra hongos foliares, mientras que la plataforma Acceleron defiende la semilla y plántula ante patógenos del suelo desde la siembra.
- Estas tecnologías buscan fortalecer el manejo sanitario integral y maximizar la eficiencia y el potencial productivo del cultivo ante desafíos fitosanitarios futuros.
Durante una jornada que se realizó en predios de la Sociedad Rural de Tucumán, técnicos de Bayer presentaron dos productos para proteger el cultivo de soja de las principales enfermedades: un fungicida y un tratamiento para semillas.
Uno de los principales desafíos para los productores es evitar que las enfermedades foliares afecten el desarrollo de los cultivos y comprometan su rendimiento. Para ello, el monitoreo y la elección del momento adecuado de aplicación resultan fundamentales.
Iblon Pro incorpora una nueva generación de carboxamidas y combina tres ingredientes activos: isoflucypram, prothioconazole y trifloxystrobin. Su formulación integra tres sitios de acción que permiten abordar distintas etapas del desarrollo de los hongos y que contribuyen al manejo de resistencias.
Esta tecnología ofrece una protección prolongada y favorece el mantenimiento de hojas verdes y sanas durante más tiempo, un aspecto clave para sostener la actividad fotosintética y para proteger el potencial de rendimiento.
La llegada de Iblon Pro representa un nuevo avance dentro del portafolio de fungicidas de Bayer, con una propuesta orientada a fortalecer el manejo sanitario y a acompañar al productor en la búsqueda de una mayor eficiencia productiva.
El otro lanzamiento fue Acceleron, un tratamiento para semillas con el que la protección comienza antes de la siembra.
Una buena implantación es el primer paso para alcanzar el potencial productivo de un cultivo. Las enfermedades transmitidas por semillas, los patógenos presentes en el suelo y ciertas plagas pueden afectar la emergencia y el establecimiento de las plantas, y generar pérdidas desde las primeras etapas.
Para responder a estos desafíos, Bayer cuenta con Acceleron, su plataforma de tecnologías para el tratamiento de semillas, con soluciones específicas para distintos cultivos y para distintas necesidades de protección.
Según la formulación utilizada, Acceleron permite proteger las semillas y las plántulas frente a enfermedades y a plagas iniciales, lo que contribuye a una emergencia más uniforme y a un mejor establecimiento del cultivo.
De esta manera, la protección desde la semilla se convierte en una herramienta fundamental dentro de una estrategia de manejo que busca aprovechar el potencial genético y reducir los riesgos que pueden afectar el rendimiento.