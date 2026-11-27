Barrio popular y pintura

El objetivo era hacer una especie de panteón que retratara figuras icónicas. Pero también generar un sentido de pertenencia. Así, decidió que la pared integraría códigos barriales para inspirar cercanía. Después del comentario de Gladys, pudo tener una breve charla con ella vía redes sociales. Le prometió que le haría un dibujo digital y la “Bomba” observó que habría que actualizar su imagen para mostrar algo más actual. Ambos coincidieron en llevar su retrato a las calles de la provincia. “Me encantó eso porque ella se entiende más contemporánea. No solo como esa figura del pasado, icónica, que evoca la tucumanidad y la pollera amarilla, que me parece un lugar increíble que ocupa en el imaginario colectivo”, reflexionó Cuore.