Resumen para apurados
- Gladys "La Bomba" Tucumana se emocionó en redes sociales al descubrir un mural homenaje con su rostro, realizado por el artista Cuore en un bar de San Miguel de Tucumán.
- La obra fue pintada en 30 horas por Ignacio Stesina para el local "Salvando la papa", donde combinó la identidad barrial con figuras populares como la cantante y Diego Maradona.
- La cantante prometió visitar el local en su próximo viaje a Tucumán y acordó con el muralista diseñar una nueva obra actualizada para plasmar en las calles provinciales.
Se van cubriendo de pinturas nuevas los muralitos de las veredas. Aunque el préstamo fue tomado de una canción de María Elena Walsh, la artista homenajeada en un mural gigante fue Gladys, la “Bomba” tucumana. Buceando en las redes sociales, la cantante dio con un peculiar retrato suyo: un mega dibujo hecho en 30 horas en un bar de la capital tucumana.
“En el oeste está el agite y ahora también en las paredes!”, escribieron desde la cuenta del bar que hizo el homenaje. “Cada rincón del local tiene nuestra esencia y este mural la terminó de explotar”, agregaron los community managers de Salvando la papa, el emprendimiento gastronómico ubicado en Paraguay 4.600, al oeste de San Miguel de Tucumán y casi en el límite con Yerba Buena.
Pero Gladys no es la única figura en la pintura que combina amarillos, naranjas y morados. La otra estrella argentina que aparece y que incluso se repite es Diego Armando Maradona. Para darle el toque, disfruta de unas papas fritas y lleva una camiseta de la AFA.
La emoción de Gladys, la “Bomba” tucumana, por su mural
Aunque el mural está exhibido al menos desde la primera quincena de mayo, Gladys llegó a él recién en las últimas horas. Tal vez por un mensaje compartido, tal vez por alguna etiqueta, la cantante pudo apreciar la obra de arte diseñada por Cuore, el nombre artístico que elige el muralista Ignacio Stesina e inspirada en ella. Además, la “Bomba” prometió hacer una visita al local en su próximo paso por Tucumán.
“Wow. Qué honor”, escribió Gladys para abrir su comentario. Su mensaje estuvo cargado de emojis que transmitieron su percepción de la gran imagen: aplausos, llamas y caritas lagrimeando. “Qué lindo, me hacés llorar. Qué lindo que me hayas tenido en cuenta, te abrazo y te agradezco”, comentó y también hizo foco en que la imagen le parecía su “yo en los ‘90”.
Cuore, el muralista tucumano
Entre fines de los 90 y principios de los 2000, con amigos y patinetas de por medio, empezó a delinearse el perfil de Cuore. Stesina cuenta que empezó a firmar con un pseudónimo, y no con su nombre, los grafitis que hacía para evitar ser identificado. Aunque desde pequeño le gustaba el dibujo, no puede precisar cómo le llegó esa rama del arte. “No sé bien de dónde habrá salido, porque en mi familia nadie se dedica a eso y ese camino fue tomando su propia identidad”, relató. Lo mismo sucedió con su firma, un nombre que evolucionó y adoptó vida propia.
Ya formado en la Facultad de Artes en la carrera de Diseño de Interiores, empezó a profesionalizarse e incorporar nuevas herramientas, técnicas y tecnologías. Hasta que un día llegó la propuesta de Salvando la papa. Ante el desafío de crear la identidad para el espacio que estaban construyendo, el artista se acercó para hacer su primer diagnóstico.
“Pegué muy buena onda con los chicos. En un primer acercamiento eso es lo que más valoro del cliente: la sensación”, explicó. Es que su metodología creativa se basa en la cercanía y el conocimiento de quienes le hacen un encargo. “Trato de empaparme en el funcionamiento (del lugar), me gusta interiorizarme un poco y aportar algo de mi mirada y de la experiencia que tengo trabajando en diseño comercial, como diseñador y muralista”, detalló.
Barrio popular y pintura
El objetivo era hacer una especie de panteón que retratara figuras icónicas. Pero también generar un sentido de pertenencia. Así, decidió que la pared integraría códigos barriales para inspirar cercanía. Después del comentario de Gladys, pudo tener una breve charla con ella vía redes sociales. Le prometió que le haría un dibujo digital y la “Bomba” observó que habría que actualizar su imagen para mostrar algo más actual. Ambos coincidieron en llevar su retrato a las calles de la provincia. “Me encantó eso porque ella se entiende más contemporánea. No solo como esa figura del pasado, icónica, que evoca la tucumanidad y la pollera amarilla, que me parece un lugar increíble que ocupa en el imaginario colectivo”, reflexionó Cuore.
En el mismo bar también está el retrato del oficial Gordillo, el personaje de Miguel Martín. “Lo etiqueté (en una foto) y el chabón lo compartió en sus historias, capo. Me parece que los dos construyen esa identidad tucumana vinculada a la popularidad, la cercanía, al barrio y a la simpleza”, observó.
Cuore continúa pintando como parte de su negocio y también por amor al arte. Ya tiene decenas de murales hechos en bares y en paredes públicas de San Miguel de Tucumán y muchos proyectos más se avecinan.