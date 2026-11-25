Frente a este escenario, apostar por preparaciones caseras y con ingredientes alternativos puede ser una estrategia para disfrutar de los sabores de la época sin descuidar el bienestar. Esta propuesta de turrón saludable destaca por reemplazar los endulzantes refinados por el dulzor natural de las frutas desecadas y el cacao puro. La receta fue compartida por la creadora de contenido de recetas Paula Monreal Barral (@paufeel).