Resumen para apurados
- De cara a las fiestas, la cocinera Paula Monreal presentó una receta de turrón casero sin azúcar para brindar una alternativa saludable a los dulces industriales tradicionales.
- La preparación combina chocolate amargo, avena, pasta de maní, ciruelas y pistachos; se mezcla y refrigera en molde, suprimiendo así los azúcares refinados y grasas de baja calidad.
- Esta propuesta busca fomentar hábitos nutritivos durante las celebraciones de fin de año, permitiendo disfrutar preparaciones típicas sin sufrir pesadez ni picos glucémicos.
Con la llegada de diciembre y los encuentros familiares alrededor de la mesa, el consumo de dulces tradicionales puede dispararse. Sin embargo, los turrones industriales acostumbran contener altos niveles de azúcares añadidos, jarabes y grasas de baja calidad que pueden generar pesadez digestiva o picos glucémicos innecesarios durante las celebraciones de Navidad.
Frente a este escenario, apostar por preparaciones caseras y con ingredientes alternativos puede ser una estrategia para disfrutar de los sabores de la época sin descuidar el bienestar. Esta propuesta de turrón saludable destaca por reemplazar los endulzantes refinados por el dulzor natural de las frutas desecadas y el cacao puro. La receta fue compartida por la creadora de contenido de recetas Paula Monreal Barral (@paufeel).
Un turrón navideño casero y sin azúcar rico en antioxidantes
La calidad nutricional de esta tableta radica en la combinación de sus cinco ingredientes. El chocolate amargo al 70% sin azúcar aporta una importante dosis de polifenoles y antioxidantes que favorecen la salud cardiovascular, mientras que la pasta de maní suma proteínas vegetales y grasas monoinsaturadas que brindan saciedad prolongada.
Por su parte, los pistachos aportan un toque crocante irresistible junto con vitaminas del grupo B, fibra y minerales esenciales. Al integrarse con los copos de avena sin gluten y las ciruelas pasas picadas, la preparación gana una textura firme, energética y sumamente amigable para el tránsito intestinal.
Paso a paso para preparar el turrón navideño casero y sin azúcar
Ingredientes (para 1 tableta)
- 200 g de chocolate amargo al 70% sin azúcar
- 1 taza de copos de avena sin gluten
- 1 cucharada de crema de maní (cacahuete)
- 1 puñado de pistachos pelados
- 4 ciruelas pasas
1. Picar en trozos pequeños los pistachos y las ciruelas pasas con un cuchillo limpio y reservar.
2. Colocar los 200 gramos de chocolate troceado en un recipiente apto para microondas y derretir durante 1 minuto. Retirar, remover y continuar calentando en tandas cortas de 15 segundos hasta que esté completamente líquido y liso.
3. Añadir la cucharada de crema de maní al chocolate fundido y mezclar bien. Luego incorporar los copos de avena, las ciruelas pasas picadas y la mayor parte de los pistachos, integrando con espátula hasta que todos los ingredientes queden cubiertos.
4. Volcar la preparación dentro de un molde rectangular (preferentemente de silicona o forrado con papel manteca), emparejar la superficie y decorar por encima con el resto de los pistachos picados. Llevar a la heladera hasta que solidifique por completo, cortar en porciones y servir.