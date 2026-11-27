"Empleado con experiencia" suele ser la solicitud que pone fin a la búsqueda de miles de personas que quieren y necesitan un empleo. Aunque se considera que la falta de experiencia implica un tajante "no", hay empresas que tienen espacio para los principiantes. Por otra parte, todo currículum vitae en algún momento tiene el punto de partida desde el cual empezar a sumar.