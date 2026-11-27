Resumen para apurados
- La Fundación Banco Nación detalló en Argentina qué habilidades buscan las empresas en candidatos sin experiencia para facilitar su inserción laboral inicial.
- Ante la traba del currículum vacío, las firmas priorizan competencias blandas como la capacidad de aprendizaje, responsabilidad, proactividad y trabajo en equipo.
- El enfoque en habilidades socioemocionales redefine la contratación inicial, permitiendo a jóvenes acceder a su primer empleo sin depender de experiencia previa.
"Empleado con experiencia" suele ser la solicitud que pone fin a la búsqueda de miles de personas que quieren y necesitan un empleo. Aunque se considera que la falta de experiencia implica un tajante "no", hay empresas que tienen espacio para los principiantes. Por otra parte, todo currículum vitae en algún momento tiene el punto de partida desde el cual empezar a sumar.
La Fundación Banco Nación elaboró un listado de consideraciones que tienen las empresas al momento de ver el perfil de un principiante. Claro, no todos los puestos son para los neófitos, pero las oportunidades aparecen también para ellos. Según la organización, hoy no solo se busca experiencia, sino también aptitudes como ganas de aprender, iniciativa y capacidad de trabajo en equipo.
Cinco aptitudes que se aprecian en un potencial empleado sin experiencia
El primer ideal que señala la Fundación BNA es la capacidad de aprendizaje. Las compañías tienen en estima los perfiles con predisposición para incorporar nuevos conocimientos, escuchar indicaciones y devoluciones, adaptarse a nuevas tareas y herramientas y aprender de los errores para mejorar. Un perfil con estas características se prestará a adquirir conocimientos y habilidades técnicas para el sitio en el que se le requiera.
Un segundo ítem que se aprecia y que suele subestimarse es la responsabilidad. Para las empresas, contar con una persona comprometida significa contar con alguien capaz de completar las tareas asignadas, mantener el orden y la organización en sus actividades, cumplir con los acuerdos establecidos y ser constante. Todo en su conjunto beneficia a los equipos de trabajo, que deben funcionar con sinergia para llegar a un buen resultado.
En tercer lugar, la iniciativa y proactividad se relacionan con los puntos anteriores. Estas aptitudes tienen que ver con proponer ideas y soluciones, anticiparse a posibles dificultades, tomar la iniciativa sin esperar que se lo indiquen, actuar de forma autónoma y buscar nuevas formas de resolver situaciones.
Aptitudes interpersonales para un primer trabajo
Aunque el resultado y el cumplimiento de objetivos suelen tenerse en cuenta, para las empresas con personal numeroso es importante que un empleado cuente con la capacidad de comunicarse. Es decir, que pueda expresar sus ideas con claridad, escuchar y comprender las de los demás –sobre todo cuando son indicaciones–, hacer preguntas que orienten el trabajo cuando surgen dudas y dar y recibir devoluciones.
El trabajo en equipo, tan usado como relleno en los currículums, también se fundamenta sobre pilares. Estos son la distribución y organización de tareas según las responsabilidades de cada integrante, la escucha de diferentes opiniones y el arribo a acuerdos, la colaboración y ayuda en casos de necesidad y la empatía y el reconocimiento por los aspectos fuertes de los demás.
Más allá de la experiencia en el campo, características de este tipo son valoradas para una posible integración a un equipo.