Resumen para apurados
- Argentina registrará este fin de semana su primer pico de calor primaveral con hasta 40 °C en La Pampa, Buenos Aires y Río Negro, impulsado por viento norte y cielo despejado.
- El ascenso térmico inició el jueves y se intensificará entre viernes y sábado, marcando valores inusuales para noviembre que superan holgadamente los promedios históricos.
- El domingo el calor alcanzará el centro del país y afectará a los cultivos por falta de humedad, previo a un alivio térmico escalonado que comenzará a ingresar el lunes.
La Argentina se prepara para atravesar el primer episodio de calor intenso de esta primavera. Durante los próximos días, el viento norte y la presencia de cielo mayormente despejado impulsarán un marcado ascenso de las temperaturas, con máximas que podrían acercarse a los 40 °C en algunas regiones del país.
Aunque las provincias del norte suelen registrar los valores más elevados durante esta época del año, esta vez el foco estará puesto más al sur. Según el pronóstico de Meteored, el primer pico de calor se concentrará el sábado en el sudeste de La Pampa, el sudoeste de Buenos Aires y el norte de Río Negro.
El aumento de las temperaturas comenzará a sentirse desde este jueves, cuando el calor avance sobre el norte argentino, la llanura pampeana y el norte de la Patagonia. Sin embargo, el ascenso más pronunciado se producirá entre el viernes y el sábado, especialmente en el oeste y el sur bonaerense.
Dónde se esperan temperaturas cercanas a los 40 °C el sábado
El viernes, el sur de La Pampa y el oeste de Buenos Aires ya estarán entre las zonas más calurosas de la Argentina. En distintos sectores de esa región, las temperaturas máximas podrían superar los 36 °C, mientras que hacia la costa sudeste bonaerense las condiciones serán algo más templadas.
El sábado llegará el primer pico de este episodio de calor. Los registros más elevados se esperan en el sudeste pampeano, el sudoeste bonaerense y el norte de Río Negro, donde los termómetros podrían aproximarse a los 40 °C.
La magnitud del fenómeno se refleja al comparar esos valores con los promedios habituales. En Bahía Blanca, por ejemplo, la temperatura máxima media de noviembre es de aproximadamente 26 °C. Por eso, incluso en las localidades que no alcancen los 40 °C, se espera una jornada mucho más calurosa de lo normal.
El calor también comenzará a extenderse hacia el norte. Durante el sábado, las máximas superiores a los 36 °C podrían llegar a sectores del sur de Córdoba y Santa Fe.
El domingo el calor alcanzará a más provincias
El domingo se ampliará considerablemente el área afectada por las altas temperaturas. Las tardes muy calurosas se extenderán desde La Pampa y el interior bonaerense hasta buena parte de Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.
En distintas localidades de estas provincias, las máximas podrían superar los 36 °C, aunque los registros cercanos a los 40 °C quedarían concentrados en sectores puntuales.
El escenario también tendrá consecuencias para las actividades rurales. La sucesión de jornadas soleadas, calurosas y con viento incrementará la demanda de agua de los cultivos. Los lotes recién sembrados serán especialmente sensibles a la pérdida de humedad en la capa superficial del suelo.
Por ese motivo, para quienes realicen trabajos rurales o actividades deportivas al aire libre, se recomienda evitar los esfuerzos físicos más intensos durante las horas de mayor temperatura.
Cuándo llegará el alivio y qué pasará el lunes
El lunes comenzará a sentirse un descenso de las temperaturas en el norte de la Patagonia, La Pampa y el sur de Buenos Aires. En esas regiones, el episodio de calor intenso empezará a perder fuerza.
Sin embargo, el alivio no llegará al mismo tiempo a todo el país. En el norte bonaerense, el sur de Santa Fe y Entre Ríos todavía podrían registrarse temperaturas cercanas a los 40 °C en forma puntual.
De esta manera, el primer pulso de calor intenso de la primavera tendrá su pico inicial en el sur de la región pampeana durante el sábado y se extenderá hacia el centro del país durante el domingo y el lunes.
El fenómeno dejará varios días con temperaturas muy superiores a las habituales para noviembre, en un episodio que tendrá como protagonistas al viento norte y la persistencia de condiciones de cielo despejado.