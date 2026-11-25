Resumen para apurados
- El tribunal del juicio por el femicidio de Érika Álvarez multó con $3 millones al abogado Marcelo Cosiansi por abandonar injustificadamente la defensa del acusado Felipe Sosa.
- Cosiansi justificó su renuncia por una supuesta agresión del imputado a un colega, pero los jueces desestimaron el planteo por falta de pruebas y contradicciones de la defensa.
- El caso fue remitido al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados para evaluar sanciones disciplinarias, sentando un precedente sobre la responsabilidad letrada en juicios.
El tribunal del juicio por el femicidio de Érika Antonela Álvarez decidió sancionar al abogado Marcelo Cosiansi por haber dejado intempestiva e injustificadamente la defensa de Felipe "Militar" Sosa, el único acusado por el crimen de la joven.
En una audiencia realizada el 10 de noviembre, el defensor dijo que dejaría de participar en el debate oral por diferencias y hasta un supuesto intento de agresión de parte de Sosa en contra del codefensor, Rubén Flores.
Los jueces en esa jornada aceptaron la dimisión, pero le ordenaron que presentara un escrito argumentando los motivos de su decisión.
Coscianci cumplió con el trámite y elevó una nota a los jueces María Valeria Mibelli, Eliana Gómez Moreira y Gonzalo Javier Ortega, donde explicó que desde hacía tiempo venía sosteniendo diferencias con el imputado, situación que se agravó cuando el 6 de noviembre, previo al inicio del juicio, Sosa intentó agredir a Flores.
La multa para Consiansi
Al estudiar el caso, los magistrados entendieron que los argumentos presentados por el letrado renunciante no eran suficientes para considerar que no haya cometido una falta grave al renunciar a la defensa. También destacaron que no presentó ningún tipo de denuncia ni video o evidencia para demostrar que ese incidente se haya registrado.
Por último, también les llamó la atención que la supuesta víctima de la agresión de Sosa no solo sigue ejerciendo la defensa del imputado, sino que además reconoció que su relación con el "Militar" era muy buena.
Por esa razón, le impusieron, tal como lo establecen las normas, una multa de $3 millones más costas por haberse iniciado este trámite legal, y remitir una copia al Colegio de Abogados para que el Tribunal de Ética y Disciplina analice lo sucedido.