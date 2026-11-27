Resumen para apurados
- Un estudio reveló que el derrame de crudo de BP en 2010 en el Golfo de México redujo más del 60% la fauna marina debido a la explosión de la plataforma Deepwater Horizon.
- La catástrofe inició con una explosión que causó 11 muertes y el vertido de 507 millones de litros de petróleo durante 87 días, afectando hábitats a miles de kilómetros.
- Especialistas advierten que la recuperación de peces, moluscos y crustáceos podría ser imposible, lo que evidencia un daño ecológico irreversible a largo plazo.
El 20 de abril de 2010, el mar del Golfo de México cambió para siempre. Una plataforma petrolera operada por la empresa British Petroleum (BP) explotó a 1.500 metros de profundidad, causando la muerte de 11 operarios y desencadenando un derrame millonario de petróleo en la mayor catástrofe natural que duró 87 días. Esta semana se publicó un informe que dio a conocer los desastrosos resultados del derrame en el mar.
El volumen y la duración del derrame de la plataforma Deepwater Horizon superaron los de cualquier otro derrame conocido hasta la fecha en la historia del Reino Unido y Estados Unidos. Se estima que se volcaron 507 millones de litros de petróleo al océano. Recién a tres meses del inicio de la catástrofe, especialistas lograron encontrar la solución para evitar que el petróleo siguiera escapando del fondo del mar y sellaron la zona con cemento para detener el flujo que se liberaba.
Deepwater Horizon era la plataforma petrolífera estadounidense alquilada por la empresa británica BP que operaba en el pozo Macondo.
Las consecuencias del derrame de Deepwater Horizon
Al escapar, el petróleo quedó dividido entre las profundidades del lecho marino y la superficie. El líquido que quedó sobre el agua fue desplazado hasta Luisiana, a más de 2.000 kilómetros de distancia. Hábitats enteros resultaron devastados, incluyendo corales de aguas profundas, aves, tortugas marinas, peces y mamíferos marinos, según detalló el National Ocean Service de Estados Unidos en un relevamiento posterior.
Este lunes, la revista científica PNAS publicó números más específicos sobre el desastre. En la zona afectada, la vida de peces disminuyó entre 2011 y 2015 en un 63,5 %. Los crustáceos como el krill y los camarones disminuyeron en un 62 %. Los calamares y pulpos desaparecieron en un 59,7 %. Según la publicación, la cantidad de ejemplares preexistente al accidente difícilmente podrá recuperarse.
Los estudios previos en el Golfo de México
En 2011, un año después del accidente, una expedición descendió hasta los 1.500 metros desde la superficie para evaluar la población marina. Utilizaron redes a distintas profundidades y un sonar acústico para obtener una estimación de las especies que podían encontrarse. Tres años y medio después, la misma expedición arrojó como resultado entre un tercio y un cuarto menos de animales acuáticos presentes.
“Analizamos todas las variables naturales que pensamos que podrían explicarlo, específicamente la temperatura, el suministro de oxígeno y la disponibilidad de alimento. Ninguna de ellas varía con el declive. El evento que sí coincide es el derrame de petróleo. Así que pensamos que esa es la causa más probable del declive”, señaló Tracey Sutton, oceanógrafa biológica de la Universidad Nova Southeastern.
BP se enfrentó a un juicio en el que terminó acusada de negligencia grave con cargos por más de US$ 65.000 millones y 11 cargos de homicidio involuntario por la muerte de los trabajadores.