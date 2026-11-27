El volumen y la duración del derrame de la plataforma Deepwater Horizon superaron los de cualquier otro derrame conocido hasta la fecha en la historia del Reino Unido y Estados Unidos. Se estima que se volcaron 507 millones de litros de petróleo al océano. Recién a tres meses del inicio de la catástrofe, especialistas lograron encontrar la solución para evitar que el petróleo siguiera escapando del fondo del mar y sellaron la zona con cemento para detener el flujo que se liberaba.