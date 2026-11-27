Torneo Clausura 2026: días, horarios y cruces confirmados para los cuartos de final
Con los ocho mejores equipos definidos, la Liga Profesional confirmó el cronograma para la próxima instancia de eliminación directa. Días, horarios, sedes y todos los detalles de los cuatro cruces de este fin de semana, además del formato y las fechas confirmadas rumbo a la gran final.
Resumen para apurados
- La Liga Profesional fijó los cuartos del Clausura 2026 para el 28 y 29 de noviembre en cuatro estadios del país, buscando definir a los semifinalistas del certamen.
- Los ocho clasificados, entre ellos Boca y River, superaron los octavos de final y jugarán llaves a eliminación directa con ventaja de localía para los mejor ubicados.
- El consagrado obtendrá el boleto directo a la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano el 19 de diciembre en Córdoba.
El Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol llegó a la etapa decisiva. Luego de que en los octavos de final quedaran atrás equipos como Lanús y Newell’s, los cuartos de final ya definieron los cruces que luego darán a los semifinalistas de esta temporada. Este miércoles terminó la instancia que dejó a los ocho clasificados a la siguiente ronda y se estableció cómo serán los próximos partidos hasta definir al campeón argentino.
Tras los octavos de final, el Torneo Clausura 2026 sigue su curso con la disputa de la próxima instancia, el segundo escalón de los playoffs que definirán al monarca oficial y a los clasificados a las copas internacionales. Con Boca dando una actuación de sorpresa —superando a Independiente Rivadavia de Mendoza, ganando la Tabla Anual, quedándose con la Conmebol Sudamericana y avanzando en su carrera por el certamen local con una racha ganadora—, el equipo busca más triunfos y se enfrentará a Gimnasia de La Plata, ante un Lobo que aspira a dar mucho más que un batacazo.
Cómo quedó el cuadro tras el triunfo de Boca
El triunfo de Boca por 2-0 dejó definida la llave de octavos y la Liga Profesional confirmó los días, horarios y árbitros para los cuatro encuentros que determinarán a los semifinalistas.
En la llave opuesta, River continúa por el fixture tras superar a Lanús en un cómodo 3-1 del lado izquierdo del cuadro. Al mismo tiempo, Instituto venció a Huracán en un 2-1 y llega con peso propio tras sumar fuerte en el Clausura. Por ese mismo sector de la llave, Vélez logró derrotar a Belgrano, el vigente campeón del Torneo Apertura, imponiéndose por penales luego de empatar 2 a 2 en los 120 minutos reglamentarios.
Días y horarios de los cruces de cuartos
El sábado pasado, por su parte, Barracas Central eliminó a Defensa y Justicia por 1 a 0 con un tanto de Norberto Briasco y Rosario Central venció a Gimnasia de Mendoza en un 3-1. La próxima instancia se disputará entre el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre, con dos partidos por jornada y un formato de eliminación directa, donde los equipos mejor ubicados en la fase regular tendrán la ventaja de jugar como locales.
El sábado abrirán la serie Vélez e Independiente, desde las 20, en el estadio José Amalfitani de Liniers. El Fortín consiguió su clasificación después de eliminar a Belgrano por penales, tras igualar 2-2 en el tiempo reglamentario. El Rojo, en tanto, viene de superar 2-1 a Argentinos Juniors como visitante.
Sedes confirmadas y un posible cambio de horario
Ese mismo día, a las 22, Instituto recibirá a River en el estadio Monumental Presidente Perón de Alta Córdoba. La Gloria avanzó tras derrotar 2-1 a Huracán, mientras que el Millonario llega después de imponerse por 3-1 ante Lanús en Núñez, con dos tantos de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada.
El domingo será el turno de los otros dos cruces. A las 17.30, Rosario Central jugará frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El Canalla viene de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo consiguió su boleto al dejar en el camino a Defensa y Justicia con un triunfo por 1-0. El último encuentro tendrá como protagonistas a Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata: el Xeneize volverá a jugar en la Bombonera el domingo a las 22, aunque el horario podría adelantarse a las 21 por un pedido del club, debido a la coincidencia con el amistoso de la Selección Argentina femenina frente a Alemania en La Plata.
Los cruces de cuartos de final
Lado izquierdo de la llave – Sábado 28 de noviembre
- 20:00: Vélez Sarsfield vs. Independiente
- 22:00: Instituto de Córdoba vs. River Plate
- 17:30: Rosario Central vs. Barracas Central
- 22:00: Boca Juniors vs. Gimnasia y Esgrima La Plata
En todas estas instancias de playoffs, en caso de igualdad en el tiempo reglamentario se jugarán dos tiempos suplementarios de 15 minutos y, de persistir el empate, la serie se definirá mediante tiros desde el punto penal. Además, quien se consagre campeón obtendrá el pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre ante Belgrano (ganador del Apertura) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.