El domingo será el turno de los otros dos cruces. A las 17.30, Rosario Central jugará frente a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. El Canalla viene de vencer 3-1 a Gimnasia de Mendoza, mientras que el Guapo consiguió su boleto al dejar en el camino a Defensa y Justicia con un triunfo por 1-0. El último encuentro tendrá como protagonistas a Boca y Gimnasia y Esgrima La Plata: el Xeneize volverá a jugar en la Bombonera el domingo a las 22, aunque el horario podría adelantarse a las 21 por un pedido del club, debido a la coincidencia con el amistoso de la Selección Argentina femenina frente a Alemania en La Plata.