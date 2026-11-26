Una salida inesperada sacudió este jueves a la Liga Profesional. Gimnasia y Esgrima de Mendoza anunció que Darío Franco no continuará como entrenador del primer equipo, pese a haber cumplido el principal objetivo de la temporada: asegurar la permanencia en Primera. La decisión sorprendió especialmente porque, apenas unos días antes, el propio DT había expresado públicamente su deseo de seguir en el cargo.