Sorpresa en la Liga Profesional: Gimnasia de Mendoza confirmó la salida de Darío Franco pese a lograr la permanencia
El entrenador de 57 años no continuará al frente del “Lobo”, aunque había manifestado su intención de renovar el contrato. El equipo mendocino ya busca un reemplazante para 2027 y el DT aparece entre los candidatos de Tigre.
Resumen para apurados
- Gimnasia de Mendoza anunció este jueves la salida de Darío Franco como DT, tras una decisión dirigencial pese a asegurar la permanencia en la Liga Profesional.
- Franco asumió en 2026, evitó el descenso con siete fechas de anticipación y clasificó al equipo a octavos del Torneo Clausura, donde cayó ante Rosario Central.
- Mientras el club mendocino busca reemplazante para la temporada 2027, Darío Franco se perfila como uno de los principales candidatos para dirigir a Tigre.
Una salida inesperada sacudió este jueves a la Liga Profesional. Gimnasia y Esgrima de Mendoza anunció que Darío Franco no continuará como entrenador del primer equipo, pese a haber cumplido el principal objetivo de la temporada: asegurar la permanencia en Primera. La decisión sorprendió especialmente porque, apenas unos días antes, el propio DT había expresado públicamente su deseo de seguir en el cargo.
A través de sus redes sociales, la institución mendocina comunicó la finalización del ciclo del entrenador de 57 años, junto con su ayudante de campo, Matías Ballini, y el preparador físico, Nicolás Coluccini.
En el comunicado, Gimnasia agradeció el compromiso y el trabajo del cuerpo técnico, y destacó que el equipo consiguió sostener la categoría mostrando una identidad de juego definida. “Con ellos al frente, el Lobo aseguró su permanencia en Primera División”, expresó la institución, que también les deseó éxito en sus próximos desafíos.
Franco había asumido durante el primer semestre de 2026, en reemplazo de Ariel Broggi, y logró cambiar el rumbo de un equipo que necesitaba sumar puntos para garantizar su continuidad en la máxima categoría. Bajo su conducción, Gimnasia consiguió nueve victorias, cinco empates y ocho derrotas en 22 encuentros de la Liga Profesional.
Los resultados no solo le permitieron asegurar la permanencia con siete fechas de anticipación, sino también clasificarse a los playoffs del Torneo Clausura. El “Lobo” terminó octavo en la Zona A y quedó eliminado en los octavos de final tras perder 3-1 frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito.
Franco quería continuar en Gimnasia
La decisión dirigencial llamó la atención porque el propio entrenador había manifestado su intención de renovar después de la eliminación frente al “Canalla”.
“Me gustaría seguir, pero no será una decisión mía. La pasé muy bien y mi contrato finaliza el 31 de diciembre”, había declarado Franco.
Incluso, en aquella conferencia de prensa destacó el rendimiento del equipo durante la temporada. “La campaña fue excelente porque siete fechas antes de terminar nos aseguramos la permanencia”, sostuvo.
Sin embargo, apenas cuatro días después de la eliminación, Gimnasia confirmó que buscará un nuevo conductor para afrontar 2027.
¿Cuál será el futuro de Darío Franco?
La salida del exfutbolista de Newell's abrió interrogantes sobre su próximo destino. Su nombre aparece entre los entrenadores considerados por Tigre, que finalizó la temporada con Juan Carlos Blengio como técnico interino después de la salida de Diego Dabove.
De todos modos, Franco no es el único candidato. Diego Martínez, recientemente desvinculado de Huracán, también aparece entre las principales alternativas que analiza el club de Victoria.
Por su parte, Gimnasia de Mendoza comenzó a evaluar posibles reemplazantes. Entre los nombres mencionados figura Luca Marcogiuseppe, quien ya dirigió al equipo en 2022. La dirigencia también analiza entrenadores con un perfil similar al de Julio Vaccari, actualmente vinculado con Defensa y Justicia.
Así, después de conseguir la permanencia y alcanzar los octavos de final del Clausura, Gimnasia decidió cambiar de entrenador de cara a 2027. Una determinación inesperada que vuelve a demostrar que, en el fútbol argentino, cumplir los objetivos deportivos no siempre garantiza la continuidad.