El cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura de Reserva le puso punto final a la etapa regular y definió el cuadro de cuartos de final. La última fecha tuvo un cierre cambiante que estuvo a punto de cruzar a River y Boca en el arranque de los playoffs. El "Millonario" le ganaba con claridad 3-0 a Banfield con goles de Spiff, Esquivel y Villordo, una diferencia que le alcanzaba para superar a Vélez por diferencia de gol y quedarse con el segundo puesto de la Zona A. Con ese resultado, el equipo de Núñez quedaba emparejado con el "Xeneize", que había terminado tercero en la Zona B.