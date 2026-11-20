Cuartos de final confirmados en Reserva: un gol agónico evitó el Superclásico
El cierre de la fase regular del Torneo Clausura definió los cruces de playoffs. Un descuento de Banfield a tres minutos del final dejó a River en el tercer puesto y descartó el choque ante Boca, que solo se daría en una definición por el título. Talleres e Independiente ganaron sus zonas y el "Rojo" se quedó con la tabla anual.
Resumen para apurados
- La fase regular del Clausura de Reserva cerró con los cruces de cuartos definidos: un gol agónico de Banfield ante River evitó el Superclásico frente a Boca en los playoffs.
- El descuento de Palma selló el 3-1 que dejó a River tercero. Talleres e Independiente lideraron sus grupos, mientras el Rojo aseguró además el primer puesto en la tabla anual.
- Los cuartos se jugarán a partido único y el Superclásico solo se daría en una final. El futuro campeón del Clausura enfrentará a Racing por el Trofeo de Campeones.
El cierre de la fase de grupos del Torneo Clausura de Reserva le puso punto final a la etapa regular y definió el cuadro de cuartos de final. La última fecha tuvo un cierre cambiante que estuvo a punto de cruzar a River y Boca en el arranque de los playoffs. El "Millonario" le ganaba con claridad 3-0 a Banfield con goles de Spiff, Esquivel y Villordo, una diferencia que le alcanzaba para superar a Vélez por diferencia de gol y quedarse con el segundo puesto de la Zona A. Con ese resultado, el equipo de Núñez quedaba emparejado con el "Xeneize", que había terminado tercero en la Zona B.
Sin embargo, a tres minutos del final, Palma metió el descuento para el Taladro y selló el 3-1 definitivo. Ese gol cambió todo: River cayó al tercer lugar de su grupo por detrás de Vélez y evitó el Superclásico en cuartos, por lo que los dos clubes más grandes del país solo podrán enfrentarse si ambos alcanzan la final.
En la Zona A, Talleres ratificó su liderazgo al golear 7-1 a Racing en Avellaneda y terminó puntero, seguido por Vélez, River y Gimnasia de Mendoza, la gran sorpresa del torneo. En la Zona B, Independiente derrotó a Belgrano, se aseguró la cima de su grupo y además se quedó con la tabla general del año tras aventajar a Vélez por diferencia de gol. Detrás del Rojo clasificaron Lanús (2°), Boca (3°) y Estudiantes de La Plata (4°).
Con estos resultados, los cruces de cuartos de final quedaron armados de la siguiente manera: por un lado de la llave, Talleres recibirá a Estudiantes en Córdoba y Vélez será local ante Boca en Liniers; por el otro, Independiente jugará en Avellaneda frente a Gimnasia de Mendoza y Lanús recibirá a River.
Las series se jugarán a partido único en la cancha del mejor ubicado. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá un alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la clasificación se definirá por penales. El campeón del Clausura se ganará el boleto para disputar el Trofeo de Campeones frente a Racing, ganador del Apertura en el primer semestre.