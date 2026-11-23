El DT fue directo sobre su deseo de seguir en el cargo: "Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo". Y apuntó contra las versiones sobre la búsqueda de un sucesor: "Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo. No me molesta, sé de qué lado viene, los conozco a cada uno de ustedes. Pero lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. Eso es lo que molesta, que al club no lo protejan".