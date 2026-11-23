Ponzio plantó bandera tras el triunfo de River: "Me gané el lugar que tengo, quiero ser el entrenador"
Luego del 3 a 1 sobre Lanús que metió al Millonario en los cuartos de final del Clausura, el DT habló sobre los rumores que ponen a otros técnicos en su lugar y pidió respeto por su trabajo. Los elogios a Thiago Almada, la banca a los pibes y la situación física de Beltrán y Acuña.
Resumen para apurados
- Tras clasificar a cuartos del Clausura con un 3-1 ante Lanús, Leonardo Ponzio defendió su puesto como DT de River y pidió respeto ante los rumores sobre posibles reemplazos.
- A tres meses de asumir, el técnico respaldó su idea de juego y elogió a juveniles como Almada y Andrada, tras un triunfo clave que aseguró el pase del equipo a los playoffs.
- Con el pase a cuartos de final asegurado, Ponzio busca afianzar su ciclo deportivo y disipar versiones sobre la llegada de un sucesor de cara a la definición del torneo.
El 3 a 1 sobre Lanús le dio a River la clasificación a los cuartos de final del Torneo Clausura y le sirvió a Leonardo Ponzio para marcar la cancha sobre su continuidad. En una conferencia de prensa sin vueltas, el entrenador se refirió a los nombres que empezaron a circular para reemplazarlo y pidió que se respete el proceso que encabeza desde hace tres meses.
El DT fue directo sobre su deseo de seguir en el cargo: "Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo". Y apuntó contra las versiones sobre la búsqueda de un sucesor: "Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo. No me molesta, sé de qué lado viene, los conozco a cada uno de ustedes. Pero lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. Eso es lo que molesta, que al club no lo protejan".
Al referirse a la figura de Marcelo Gallardo, Ponzio remarcó que busca su propio camino sin copiar recetas ajenas: "De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas de lo que yo viví con él, pero sabemos que hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, siento que soy muy humano y eso tiene un valor agregado". Además, reconoció la exigencia diaria de estar en el banco millonario: "Estos tres meses parecen un año por lo que demanda el cargo".
En cuanto al partido, el DT destacó el rendimiento de Thiago Almada, autor de dos goles: "Hizo un tremendo partido, para que vean que también se trabaja; entrenaron tiros libres toda la semana". El segundo tanto nació justamente de un remate al travesaño de Almada que Tobías Andrada empujó en el rebote. Sobre la decisión de mantener la salida por abajo pese a algunos errores, Ponzio fue tajante: "Por ahí en la salida perdemos pelotas que le dan al rival la posibilidad de resurgir, pero no vamos a dejar de insistir en lo nuestro, en salir de abajo. Yo no veo a un River tirando pelotazos. Podríamos ser más mezquinos sacando de arriba tras el 2-1, pero si hacíamos eso no podíamos gestar el último gol".
Por último, el entrenador respaldó el presente de los juveniles Andrada y Santiago Espíndola, confirmó que Lautaro Rivero seguirá como titular en la zaga central por la suspensión de Lucas Martínez Quarta y llevó tranquilidad sobre las salidas de Lucas Beltrán —reemplazado por un golpe en el tobillo— y Marcos Acuña, quien sintió una molestia en el aductor pero llegaría sin problemas al próximo cruce de playoffs.