Resumen para apurados
- Estudiantes y Palmeiras disputarán este sábado la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo para definir al nuevo campeón sudamericano.
- El cruce reedita la definición de 1968 ganada por el club platense en esa misma sede. Estudiantes busca coronarse tras su última final disputada y ganada en 2009.
- El equipo platense buscará su quinto trofeo continental con el respaldo de 35.000 hinchas, mientras que Palmeiras intentará sumar su cuarta consagración histórica.
La agenda deportiva del fin de semana tiene un importante encuentro para Latinoamérica. Este sábado, Estudiantes de La Plata, dirigido por Alexander “Cacique” Medina, se enfrentará a Palmeiras, con Abel Ferreira al frente, para disputar la Copa Libertadores 2026. El “Pincha” intentará sumar su quinto título continental mientras que el equipo brasileño buscará añadir la cuarta estrella.
Este fin de semana, el fútbol latinoamericano tendrá su encuentro de gala. Mañana, sábado 28, el Estadio Centenario de Montevideo será la sede que albergará a los contrincantes y finalistas del campeonato. La última vez que Estudiantes llegó a una final de la Libertadores fue en 2009 y logró imponerse ante Cruzeiro con un 0-0 en la ida y un 2-1 en la vuelta.
Cómo ver la final de la Copa Libertadores 2026
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) compartió los horarios en que se jugará el partido para toda América Latina. En Argentina, será a las 17, al igual que en Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. Para Venezuela, será a las 16. Para Colombia, Ecuador y Perú, a las 15.
En Argentina, el partido podrá verse por ESPN en Disney+, por Fox Sports, Pluto TV y Telefe. En Brasil, la transmisión se hará por ESPN de Disney+, GE TV y TV Globo. En Chile, por ESPN de Disney+, Pluto TV y Chilevisión. Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela deberán seguir el encuentro por ESPN de Disney+ y Pluto TV.
La historia de Estudiantes-Palmeiras
Esta será la segunda vez en que Estudiantes y Palmeiras se verán las caras para definir al campeón de América. Después de una ida con 2-1 y una vuelta con 1-3, en 1968 se jugó un tercer partido de desempate tras el cual Estudiantes se quedó con la victoria. Esta final se jugará en el mismo estadio que entonces significó la primera copa del “León”.
La serie comenzó el 2 de mayo de esa temporada, en La Plata, con el triunfo de Estudiantes por 2-1. Juan Ramón 'La Bruja' Verón y Raúl Flores marcaron los tantos del equipo dirigido por Osvaldo Zubeldía en la ida.
En São Paulo, la revancha quedó en manos de Palmeiras, que igualó la serie cinco días después tras imponerse por 3-1. Tupãzinho marcó por duplicado y Rinaldo uno más, mientras que Verón descontó para el equipo platense. El Estadio Centenario fue el escenario del desempate y de una de las jornadas más importantes del rico recorrido continental de Estudiantes. Con las conquistas de Felipe Ribaudo y nuevamente de Juan Ramón Verón, el “Pincha” festejó por 2-0 y conquistó por primera vez la Conmebol Libertadores.