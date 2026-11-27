En São Paulo, la revancha quedó en manos de Palmeiras, que igualó la serie cinco días después tras imponerse por 3-1. Tupãzinho marcó por duplicado y Rinaldo uno más, mientras que Verón descontó para el equipo platense. El Estadio Centenario fue el escenario del desempate y de una de las jornadas más importantes del rico recorrido continental de Estudiantes. Con las conquistas de Felipe Ribaudo y nuevamente de Juan Ramón Verón, el “Pincha” festejó por 2-0 y conquistó por primera vez la Conmebol Libertadores.