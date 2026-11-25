Sin embargo, el recorrido del “Pincha” en esta edición de la Libertadores demostró que la superioridad económica no necesariamente se traduce en resultados deportivos. Para llegar a la final, el conjunto platense dejó en el camino a dos de los clubes más poderosos de Brasil, Corinthians y Flamengo, con el mérito adicional de haber resuelto ambas eliminatorias en condición de visitante.