Resumen para apurados
- Estudiantes y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores en Montevideo con una marcada brecha económica: el plantel brasileño cuadruplica el valor del argentino.
- Pese a que Palmeiras cotiza en U$S 240 millones frente a los casi 60 de Estudiantes, el Pincha superó a gigantes como Flamengo y Corinthians de visitante para alcanzar la definición.
- La final revalidará si el dominio financiero de Brasil prevalece en el continente o si Estudiantes consolida su hazaña deportiva contra los presupuestos multimillonarios.
La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata estará marcada por un significativo contraste económico. Si bien ambos equipos consiguieron su lugar en la definición continental por mérito deportivo, la cotización de sus planteles refleja la diferencia de recursos entre las dos instituciones que se enfrentarán en Montevideo.
El plantel de Palmeiras está valuado en 240 millones de dólares, mientras que el de Estudiantes alcanza los 59,95 millones. Es decir, la plantilla del conjunto brasileño vale cuatro veces lo que cuesta la del equipo argentino, con una diferencia de 180,05 millones de dólares.
Sin embargo, el recorrido del “Pincha” en esta edición de la Libertadores demostró que la superioridad económica no necesariamente se traduce en resultados deportivos. Para llegar a la final, el conjunto platense dejó en el camino a dos de los clubes más poderosos de Brasil, Corinthians y Flamengo, con el mérito adicional de haber resuelto ambas eliminatorias en condición de visitante.
Los futbolistas más valiosos de Palmeiras y Estudiantes
Vitor Roque encabeza el listado de los jugadores mejor cotizados de Palmeiras, con un valor de mercado de 41,6 millones de dólares. En el segundo escalón aparece el delantero argentino José Manuel “Flaco” López, con 32,8 millones, mientras que Mauricio completa el podio con 19,7 millones.
Un dato permite dimensionar la diferencia entre ambos planteles: solamente entre Vitor Roque y López acumulan una cotización de 74,4 millones de dólares, cifra que supera en 14,45 millones el valor de mercado de todos los futbolistas de Estudiantes.
Por el lado del conjunto platense, Tomás Palacios es el jugador mejor cotizado, con un valor de 8,75 millones de dólares. Al defensor lo siguen Tiago Palacios, con 4,9 millones, y Baltasar Rodríguez, con cuatro millones.
- Palmeiras: U$S 240 millones.
- Estudiantes de La Plata: U$S 59,95 millones.
- Diferencia: U$S 180,05 millones.