Resumen para apurados
- Boca Juniors venció anoche 2-0 a Independiente Rivadavia en La Bombonera para avanzar a cuartos del Clausura, con goles de Paredes y Merentiel.
- El encuentro marcó el reencuentro del plantel con su público tras ganar la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, consolidando el dominio táctico del equipo de Arruabarrena.
- Con este triunfo, el club de la Ribera se medirá ante Gimnasia y Esgrima La Plata en cuartos de final, buscando coronar un doblete tras su reciente conquista continental.
Boca Juniors sigue de fiesta. Después de conquistar la Copa Sudamericana en Barranquilla, el “Xeneize” volvió a encontrarse con su gente en La Bombonera y prolongó su gran momento futbolístico con una victoria por 2 a 0 sobre Independiente Rivadavia. El equipo de Rodolfo Arruabarrena se impuso con autoridad, avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura y ahora se enfrentará con Gimnasia y Esgrima La Plata.
Leandro Paredes, de penal, y Miguel Merentiel marcaron los goles de un triunfo que confirmó que la consagración internacional no le quitó el hambre de gloria al conjunto de La Ribera. Con buen funcionamiento, intensidad y varias situaciones para ampliar la diferencia, el “Xeneize” superó a un rival que intentó complicarlo, pero terminó cediendo ante la jerarquía del campeón.
La noche tuvo un condimento especial desde antes del comienzo. La Bombonera recibió al plantel con un despliegue multitudinario y banderas gigantes que representaron las 19 copas internacionales conquistadas por la institución a lo largo de su historia. Fue el primer reencuentro entre los futbolistas y sus hinchas después de la consagración del 22 de noviembre frente a Atlético Mineiro.
Sin embargo, Independiente Rivadavia no llegó a La Boca dispuesto a ser un espectador de los festejos. En los primeros minutos avisó con un remate de Luis Sequeira desde media distancia, que Álvaro Montero controló después de dar un pequeño rebote. Poco después, Matías Fernández conectó una volea en el segundo palo, aunque su intento se fue desviado.
Boca necesitó paciencia para acomodarse y encontró la ventaja a los 17 minutos. La jugada había generado una advertencia del VAR, a cargo de José Carreras, por una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área. Después de revisar la acción en el monitor, el árbitro tucumano Luis Lobo Medina sancionó penal. Paredes se hizo cargo de la ejecución y resolvió con un remate a un ángulo de Emmanuel Gómez Riga para establecer el 1-0.
El local pudo ampliar la diferencia antes del descanso. A los 33 minutos, Tomás Aranda envió un centro, Merentiel asistió de primera y Tomás Belmonte definió a la carrera, pero Gómez Riga respondió con una gran tapada a quemarropa.
En el complemento, Boca salió decidido a liquidar la historia. A los cinco minutos, el arquero mendocino le negó el gol a Sebastián Villa, pero dos minutos después no pudo evitar el segundo. Leandro Lozano llegó hasta el fondo y lanzó un centro de primera que encontró a Merentiel en el área. El uruguayo apareció para definir a quemarropa y desatar otro festejo en La Bombonera.
Con la tranquilidad del resultado, el “Xeneize” manejó el desarrollo y siguió buscando. Alan Velasco estuvo cerca con un remate que pasó a centímetros del palo. Más tarde, Gómez Riga volvió a lucirse ante un cabezazo de palomita de Adam Bareiro, que acababa de ingresar, y frente a un disparo desde afuera del área de Leonel Flores.
El marcador ya no se modificó. Boca celebró otra victoria, estiró su buen presente y dio un nuevo paso en el Clausura. La fiesta por la Sudamericana continúa, pero el equipo de Arruabarrena tiene claro que todavía hay objetivos por cumplir.