Boca necesitó paciencia para acomodarse y encontró la ventaja a los 17 minutos. La jugada había generado una advertencia del VAR, a cargo de José Carreras, por una mano de Ezequiel Bonifacio dentro del área. Después de revisar la acción en el monitor, el árbitro tucumano Luis Lobo Medina sancionó penal. Paredes se hizo cargo de la ejecución y resolvió con un remate a un ángulo de Emmanuel Gómez Riga para establecer el 1-0.