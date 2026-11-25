Una mujer argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en Uruguay, tras ingresar al mar junto a su pareja, un hombre de la misma edad. Ocurrió en playa Chihuahua, ubicada en el departamento de Maldonado y a 10 km de Punta del Este. Aunque la víctima fue retirada del agua por un grupo de bañistas y recibió maniobras de reanimación de la Prefectura uruguaya y de un equipo médico, falleció en el lugar.