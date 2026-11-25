Tras el accidente, la Presidencia egipcia comunicó que el mandatario Abdelfattah el-Sisi se encontraba al tanto de la evolución de la situación. En tanto, el primer ministro Mostafa Madbouly tiene previsto concurrir este jueves al Hospital Especializado Sheikh Zayed para interiorizarse sobre la condición de los pacientes. Además, tendrá a su cargo la coordinación de la ayuda para los familiares de los fallecidos, que recibirán una compensación económica.