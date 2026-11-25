Una turista argentina de 36 años murió ahogada en una playa nudista de Uruguay
La mujer había ingresado al mar junto a su pareja, quien logró salir del agua en buenas condiciones. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por bañistas, efectivos de Prefectura y personal médico, falleció en el lugar.
Resumen para apurados
- Una turista argentina de 36 años murió ahogada este miércoles en la playa Chihuahua de Maldonado, Uruguay, tras tener dificultades para salir del mar junto a su pareja.
- Bañistas y efectivos de Prefectura rescataron a la pareja del agua; el hombre sobrevivió ileso, pero las maniobras de RCP no lograron reanimar a la mujer.
- La fiscalía uruguaya a cargo de Sebastián Robles inició una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas en las que ocurrió el trágico desenlace.
Una argentina murió este miércoles luego de ahogarse en el mar en la playa Chihuahua, ubicada en Maldonado, Uruguay. La víctima había ingresado al agua junto a su pareja, un hombre de la misma edad, que consiguió salir con vida y se encontraba en buen estado de salud.
El episodio ocurrió cerca de las 13.30, cuando un llamado al servicio de emergencias 911 alertó sobre dos personas que tenían dificultades para salir del agua y se estaban ahogando.
Tras recibir la comunicación, efectivos de la Prefectura Nacional Naval se dirigieron hasta la playa por tierra y por mar, con una lancha. Al arribar, encontraron que ambos argentinos ya habían sido retirados del agua por un grupo de bañistas.
Mientras el hombre estaba en buenas condiciones, la mujer permanecía inconsciente y recibía los primeros auxilios de las personas que se encontraban en el lugar, consignó Clarín.
Los intentos de reanimación y el fallecimiento
Ante la gravedad del cuadro, los efectivos de Prefectura se incorporaron a las tareas de asistencia y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).
Minutos después arribó un equipo de la red de emergencias Cardiomóvil, cuyos profesionales continuaron con las maniobras para intentar salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los rescatistas y del personal sanitario, los médicos confirmaron su fallecimiento a las 14.35.
La investigación quedó en manos de la Fiscalía
Hasta el momento, las autoridades uruguayas no dieron a conocer la identidad de la víctima. Según trascendió, sería oriunda de Viale, una localidad de Entre Ríos situada a 45 kilómetros al este de Paraná.
Por el hecho tomó intervención la fiscalía de turno, a cargo del fiscal Sebastián Robles, quien quedó al frente de la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio.