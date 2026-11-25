Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: solo tres de cada 10 argentinos tienen un alto nivel de concientización
Un relevamiento nacional expuso una marcada brecha entre hombres y mujeres, las dificultades para identificar situaciones de maltrato y la caída de los pedidos de ayuda ante las agresiones.
Resumen para apurados
- Un informe de Natura y Avon reveló en Argentina por el 25N que solo el 31% tiene alta conciencia sobre violencia de género, debido a trabas para reconocer conductas de maltrato.
- El estudio halló que el 88% de las mujeres sufrió maltrato no reconocido al inicio, mientras cayeron las denuncias y pedidos de auxilio por temor o desconfianza institucional.
- Los datos buscan impulsar redes comunitarias de apoyo, fomentar denuncias seguras y alertar sobre amenazas emergentes como la violencia digital contra mujeres creada con IA.
En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una nueva medición volvió a poner en evidencia los desafíos que enfrenta Argentina para combatir esta problemática. Según el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, apenas el 31% de la población alcanza niveles altos o muy altos de conciencia sobre el tema. El relevamiento también expuso una marcada brecha de género y las dificultades que todavía existen para reconocer las distintas formas de agresión, pedir ayuda y denunciar a los responsables.
El estudio, impulsado por Fundación Instituto Natura junto a Avon y la consultora Quiddity, determinó que el 31% de la población alcanza los niveles superiores de concientización. Sin embargo, cuando se analizan los resultados por género, la distancia es significativa: el 41,3% de las mujeres se ubica en esos estratos, frente a apenas el 20,9% de los varones.
Los datos reflejan que el conocimiento sobre las distintas manifestaciones de la violencia de género todavía presenta importantes diferencias y que buena parte de la sociedad tiene dificultades para reconocer cómo se expresa esta problemática en la vida cotidiana.
Violencias que muchas veces no se reconocen
Uno de los principales hallazgos del estudio aparece al comparar lo que las mujeres identifican espontáneamente como violencia con las experiencias concretas que atravesaron. Ante una pregunta abierta, el 53% manifestó haber sufrido discriminación o violencia de género. Pero cuando se les presentaron situaciones específicas, la proporción ascendió al 88%.
La diferencia muestra que muchas agresiones no son reconocidas inicialmente como tales. De hecho, una de cada tres mujeres (35%) no identifica en primera instancia que conductas como el control, el maltrato psicológico o la violencia patrimonial constituyen formas de violencia de género.
Entre las experiencias relevadas, el 72% de las mujeres afirmó haber sufrido desestimación de sus opiniones y el 71% dijo haber recibido insultos o maltrato verbal. En el ámbito económico, el 44% de las madres indicó que no recibió el pago de la cuota alimentaria.
Las situaciones de violencia física y sexual también aparecen con cifras relevantes: el 51% manifestó haber experimentado agresiones físicas y el 48% aseguró haber sentido temor directo por su vida durante una discusión.
La investigación incorporó, además, una dimensión que gana protagonismo con el avance de las nuevas tecnologías: la violencia digital generada mediante inteligencia artificial. Según el relevamiento, el 17% de las personas estuvo expuesto o recibió imágenes íntimas de mujeres o niñas alteradas o creadas mediante estas herramientas.
"Este Índice nos permite mirar con más profundidad una realidad que muchas veces permanece invisibilizada. Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchísimas mujeres, pero que no siempre son reconocidas como tales. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas", sostuvo Florencia Mezzadra, gerenta de Fundación Instituto Natura Argentina.
Menos pedidos de ayuda y dificultades para denunciar
Otro de los aspectos que preocupa a los responsables del estudio es la distancia entre la percepción social del problema y las herramientas disponibles para intervenir. Si bien el 79% de la población considera que la violencia contra las mujeres es un tema grave o muy grave, el 41% reconoce tener poca o ninguna información sobre cómo ayudar a una víctima.
También se detectó un bajo nivel de recordación espontánea de los canales de asistencia. La Línea 144 fue mencionada por el 18% de los encuestados, mientras que las Comisarías de la Mujer alcanzaron el 23%.
A esto se suma una reducción de las redes de apoyo informal. Entre las mujeres que atravesaron situaciones de violencia, el pedido de ayuda a amistades cayó al 24%, siete puntos porcentuales menos que en 2025. La búsqueda de acompañamiento familiar también se ubicó en el 24%, con una caída de cinco puntos.
Esta retracción no se tradujo en un mayor acercamiento a las instituciones públicas. Por el contrario, aumentó en cuatro puntos la proporción de mujeres que no tomó ninguna medida frente a la agresión. Apenas el 18% realizó una denuncia formal y el 8% acudió a un servicio público especializado.
Entre los principales motivos que explican las dificultades para denunciar, el 65% de la población considera que las mujeres temen sufrir mayores represalias por parte de sus agresores. Además, el 54% señala el miedo a recibir un maltrato o no ser tomadas en serio en las dependencias estatales.
La desconfianza en el sistema también aparece en las respuestas: el 45% considera que las leyes vigentes son poco o nada efectivas. A su vez, el 27% todavía sostiene que los conflictos de pareja deben resolverse exclusivamente en la intimidad.
El papel de las campañas de concientización
Pese a este escenario, el relevamiento también identificó el impacto de las iniciativas de sensibilización. El 53% de la población recordó haber recibido mensajes o campañas sobre violencia contra las mujeres durante el último año y el 32% afirmó que esas acciones le permitieron reconocer situaciones de violencia que antes pasaba por alto.
En ese contexto, la iniciativa acompaña la campaña "Somos más que la violencia hacia las mujeres", que propone pasar de la condena social del problema a una mayor participación comunitaria. El objetivo es fortalecer las redes de acompañamiento, promover el reconocimiento de las distintas formas de agresión y facilitar el acceso a los recursos de asistencia.
Cómo se realizó el relevamiento
La medición 2026 del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres se realizó sobre una muestra de 1.619 hombres y mujeres mayores de 18 años, encuestados entre junio y julio de este año.
El trabajo estuvo a cargo de Fundación Instituto Natura y Avon, con el soporte metodológico de Quiddity. Se utilizaron cuestionarios online representativos de los principales aglomerados urbanos del país, entre ellos CABA, Gran Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Salta y Santa Fe.