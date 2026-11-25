En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una nueva medición volvió a poner en evidencia los desafíos que enfrenta Argentina para combatir esta problemática. Según el Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres, apenas el 31% de la población alcanza niveles altos o muy altos de conciencia sobre el tema. El relevamiento también expuso una marcada brecha de género y las dificultades que todavía existen para reconocer las distintas formas de agresión, pedir ayuda y denunciar a los responsables.