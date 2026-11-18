Resumen para apurados
- El dirigente tucumano Enrique Romero cuestionó hoy a Javier Milei y Lisandro Catalán por buscar suprimir las PASO, acusándolos de ocultar su debilidad electoral.
- Romero sostuvo que las primarias ordenan la oferta electoral y evitan la proliferación de listas, frente al argumento del oficialismo de reducir los gastos del Estado.
- El debate refleja las tensiones en torno a la reforma electoral que impulsa el Ejecutivo y la resistencia de sectores provinciales a modificar el sistema de votación.
El ex subsecretario de Tránsito de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Enrique Romero, cuestionó a Javier Milei y a Lisandro Catalán por sus posiciones contrarias a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El dirigente defendió el sistema, destacó su función para ordenar la competencia política y consideró que su eliminación responde a intereses del oficialismo nacional.
En sus críticas a Catalán, Romero sostuvo que el dirigente libertario habla de una reforma electoral sin contemplar los antecedentes del sistema de partidos en Tucumán. Según recordó, hasta 2015 había 1.457 listas y 25.537 postulantes en los comicios, una situación que derivó en la eliminación de 600 partidos municipales y comunales, mientras que quedaron vigentes 109 agrupaciones provinciales.
Para Romero, las PASO cumplieron un papel positivo en la organización de la oferta electoral. En ese sentido, cuestionó que Milei y Catalán impulsen su eliminación bajo el argumento de los costos económicos.
Qué función cumplen las PASO, según Enrique Romero
El dirigente explicó que las primarias permiten que cada espacio político defina sus candidatos a diputados, senadores y las fórmulas presidenciales que luego participan de las elecciones generales de octubre.
Además, destacó que el mecanismo establece un piso del 1,5% de los votos en cada distrito para acceder a los comicios generales. De esa manera, consideró que las PASO contribuyen a reducir la cantidad de partidos y alianzas que compiten en la instancia definitiva, favorecen la conformación de acuerdos y dejan afuera a las opciones que no alcanzan niveles mínimos de representación.
Romero también recordó cómo se resolvían las candidaturas antes de la implementación de este sistema. Según señaló, las fuerzas políticas definían sus listas mediante congresos partidarios, acuerdos entre las cúpulas o internas cerradas, en las que solamente participaban los afiliados.
En ese contexto, sostuvo que la intención de Milei de eliminar las primarias responde a la necesidad de evitar que quede expuesta su debilidad política.
Las duras críticas de Romero al Gobierno de Milei
El ex funcionario elevó el tono de sus cuestionamientos y lanzó una fuerte acusación contra el Presidente y Catalán. “Milei y Catalán padecen del mismo brote psicótico”, afirmó. Para respaldar su planteo, citó una reflexión atribuida a Sigmund Freud: “la psicosis no es la simple pérdida de la razón, sino la instauración de una nueva realidad”.
En su análisis, Romero describió el escenario político argentino como un fenómeno inquietante, en el que, según su interpretación, el Presidente construye un discurso atravesado por una misión casi divina, batallas cósmicas y enemigos invisibles.
También cuestionó que, desde su perspectiva, el relato oficial deje en segundo plano los problemas cotidianos de la población. En particular, mencionó la pérdida de empleos, las dificultades para sostener la economía familiar y el deterioro de las condiciones de vida.
“Lo trágico es que mientras el delirio se fortalece en el discurso oficial, los salarios se evaporan, los jubilados caen en la miseria, las familias se deslizan hacia la angustia”, expresó.
Finalmente, Romero sostuvo que los dirigentes libertarios parecen desentenderse de los reclamos sociales y describió la situación como una desconexión entre el discurso político y las condiciones económicas de la población.
“La psicosis, en términos políticos, significa gobernar desde un espejismo que empobrece mientras promete redención”, afirmó. Y concluyó con un interrogante sobre cuánto tiempo puede soportar la sociedad esa distancia entre el discurso presidencial y la realidad cotidiana.