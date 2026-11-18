Además, destacó que el mecanismo establece un piso del 1,5% de los votos en cada distrito para acceder a los comicios generales. De esa manera, consideró que las PASO contribuyen a reducir la cantidad de partidos y alianzas que compiten en la instancia definitiva, favorecen la conformación de acuerdos y dejan afuera a las opciones que no alcanzan niveles mínimos de representación.