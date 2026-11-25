La misma fuente considera que la asfixiante situación económica que atraviesa Atlético no es un problema exclusivo de la institución, ni una realidad a la que el club estuviera acostumbrado en los últimos años. Por el contrario, entiende que responde a un escenario más amplio, que afecta a la provincia, al país y, particularmente, al fútbol argentino. La tarea, ahora, es actuar en función de esas posibilidades.