Resumen para apurados
- La dirigencia de Atlético Tucumán buscará vender a sus principales figuras este mercado para equilibrar las finanzas del club, pese al riesgo deportivo.
- Tras un receso sin transferencias y ante la crisis económica del fútbol local, la institución definió que ningún jugador es intransferible, incluyendo a Ferreira y Godoy.
- El club enfrentará el desafío de reconstruir el plantel y mantener la competitividad para asegurar la permanencia en Primera División durante la temporada 2027.
Atlético necesita vender jugadores para sostener su economía, pero los principales candidatos a marcharse son, justamente, algunos de los futbolistas que más necesitará para afrontar la lucha por la permanencia. Esa contradicción ya es una de las grandes discusiones que rodean a 25 de Mayo y Chile en estos días de noviembre.
El presidente Mario Leito fue claro: clubes como el “Decano” necesitan vender al menos dos jugadores por cada mercado de pases para garantizar su estabilidad económica. Después de un invierno sin transferencias, todo indica que ahora la CD buscará con mayor insistencia concretar alguna operación.
¿Los candidatos a marcharse? Como lo dijo el propio presidente, lógicamente, los mejores jugadores. Aquellos que tuvieron un rendimiento destacado durante 2026, despertaron interés y que, además, tienen contrato vigente con la institución.
En ese sentido, los nombres de Clever Ferreira y Lautaro Godoy aparecen como dos oportunidades de mercado interesantes, siempre y cuando lleguen ofertas convincentes tanto para el club como para el jugador. El primero por su gran temporada, que coronó con convocatorias a la selección paraguaya. Aunque Atlético todavía deberá resolver la ejecución de su opción de compra, que vence en diciembre y que la institución confía en que “está encaminada”.
El segundo, cuyo pase pertenece al club, por haberse convertido en uno de los líderes futbolísticos del equipo, especialmente durante el Clausura y la Copa Argentina. Ambos tienen 23 años, una edad que también representa un atractivo para los clubes interesados en invertir en sus pases.
¿Sus salidas supondrían un golpe duro en lo deportivo? Sin dudas. Sin embargo, desde el club entienden que las finanzas son una prioridad, que necesitan generar ingresos y que este es un momento propicio para vender, ya que todavía existe margen para reorganizar el plantel antes del comienzo de la próxima temporada.
Como ejemplo, un vocero de la CD recordó las ofertas que llegaron durante el mercado de invierno, como las de Newell’s por Nicolás Laméndola e Independiente por Leandro Díaz. En esos casos, explicó, se trataron de propuestas de último momento que dificultaban la posibilidad de conseguir reemplazantes, por lo que se priorizaron los aspectos deportivos. Ahora, la situación cambió. Y, según reconoció un dirigente, “ningún jugador es intransferible”.
La misma fuente considera que la asfixiante situación económica que atraviesa Atlético no es un problema exclusivo de la institución, ni una realidad a la que el club estuviera acostumbrado en los últimos años. Por el contrario, entiende que responde a un escenario más amplio, que afecta a la provincia, al país y, particularmente, al fútbol argentino. La tarea, ahora, es actuar en función de esas posibilidades.
Otros candidatos
Más allá de Ferreira y Godoy, dos de los grandes baluartes que hoy tiene el plantel, aparecen otros casos particulares que también podrían representar ingresos para las arcas del club.
Uno de ellos es Laméndola. En las últimas horas circuló una versión sobre un supuesto interés de Independiente Rivadavia, que estaría dispuesto a ofrecer una cifra importante para quedarse con su ficha. Sin embargo, desde la dirigencia de Atlético negaron que se hayan producido contactos, al menos directamente con la institución, y aclararon que no existe una propuesta formal.
De todos modos, reconocieron que es uno de los futbolistas que podrían ser transferidos, luego de una promesa que la propia comisión le hizo cuando se frustró su salida a mitad de año. Claro que, para concretar una operación, deberá aparecer un club interesado con una propuesta convincente.
El nombre de Luciano Vallejo también circuló en las últimas semanas, vinculado con una posible transferencia al fútbol mexicano. Atlético es dueño de su pase y el importante crecimiento que mostró el jugador durante este año podría permitirle al club concretar una venta.
Sin embargo, por ahora no existen negociaciones con la institución. “Ni siquiera posibilidades”, señaló un allegado a la CD, aunque tampoco descartan que algunos clubes ya hayan comenzado a dialogar con los representantes de los futbolistas.
Franco Nicola es otro de los posibles candidatos a una transferencia. Atlético posee el 50% de su ficha y el uruguayo tiene al menos dos años más de contrato. Tanto el club como el futbolista entienden que su ciclo en el “Decano” podría haber llegado a su fin, por lo que una eventual transferencia podría representar otro ingreso para la institución.
De esa manera, Atlético afronta una realidad con la que deberá aprender a convivir: cuidar las cuentas del club sin descuidar su lugar en la máxima categoría. Pero los pasos a seguir están claros: antes que cualquier otro movimiento, necesita el alivio económico de las ventas. Después, tendrá el desafío de reconstruirse sin perder competitividad en su plantel.