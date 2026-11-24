Mientras espera la firma de Troglio, Atlético Tucumán postergó el inicio de la pretemporada
El “Decano” comenzará los entrenamientos el 14 de diciembre. Mientras resuelve su desvinculación de Banfield, el entrenador ya participa en la planificación del plantel y analiza los puestos a reforzar para 2027.
Resumen para apurados
- Atlético Tucumán postergó al 14 de diciembre su pretemporada en Tucumán mientras Pedro Troglio resuelve su desvinculación con Banfield para firmar como nuevo DT.
- El cambio de fecha fue acordado con el DT por razones de planificación deportiva, mientras este negocia el cobro de una deuda pendiente con el club bonaerense.
- Con el torneo previsto para fines de enero, el equipo buscará llegar armado para sumar puntos clave y aliviar su comprometida situación en la tabla de promedios.
La ausencia de competencia oficial puede generar la sensación de que en 25 de Mayo y Chile se vive una suerte de tiempo muerto. El plantel está de vacaciones, la llegada de Pedro Troglio permanece en stand-by y todavía faltan prácticamente dos meses para el comienzo del próximo campeonato. Pero lo cierto es que, en medio del aparente silencio, es tiempo de decisiones. Y muchas de ellas pasarán por el nuevo entrenador.
¿Por qué Troglio todavía no fue presentado en Atlético? El DT continúa resolviendo su desvinculación de Banfield. El “Decano” ya alcanzó un acuerdo con el subcampeón del mundo en Italia 1990, pero antes de firmar su nuevo contrato deberá acordar con el club bonaerense las condiciones de pago de las sumas que todavía le adeudan.
La dirigencia, mientras tanto, cuenta con un margen adicional para formalizar su incorporación. El inicio de la pretemporada se postergará una semana y será el 14 de diciembre, en lugar del 7, como estaba previsto originalmente.
Para entonces, la comisión directiva espera que el entrenador ya haya resuelto su salida de Banfield. De hecho, Troglio llegaría algunos días antes a Tucumán para instalarse, buscar vivienda y ser presentado oficialmente.
Según explicó un allegado a la comisión directiva, la postergación del regreso a los entrenamientos fue acordada con Troglio y responde a cuestiones de planificación deportiva. La misma fuente señaló que no resulta conveniente comenzar a trabajar con demasiada anticipación cuando el objetivo competitivo todavía está lejos, teniendo en cuenta que el próximo campeonato comenzaría a fines de enero.
El armado del plantel
“Cada técnico toma el camino que más le parece”, indicó el dirigente. Mientras tanto, Troglio ya comienza a tener participación en el armado del plantel para 2027. Se mantiene en contacto con los responsables del área de fútbol, con quienes analiza las primeras necesidades del equipo y las posibles altas y bajas.
En cuanto a los refuerzos, desde la comisión directiva piden prudencia. Por ahora, el trabajo está centrado en identificar los perfiles y puestos que será necesario reforzar, un análisis que Troglio ya está llevando a cabo. La definición de nombres propios llegará en una segunda instancia, mientras que las primeras incorporaciones podrían concretarse a partir de mediados de diciembre.
En paralelo, el entrenador deberá evaluar situaciones particulares dentro del plantel y terminar de definir la conformación de su cuerpo técnico, otro aspecto fundamental para comenzar a trabajar en Tucumán.
La agenda de verano
Otra cuestión pendiente es la organización de la pretemporada, especialmente la agenda de amistosos. El año pasado, bajo la conducción de Hugo Colace, Atlético fue uno de los primeros equipos del fútbol argentino en regresar a los entrenamientos, el 9 de diciembre. Sin embargo, desde la dirigencia reconocen que aquella preparación anticipada no terminó dando los frutos esperados.
En esa oportunidad, el “Decano” no disputó amistosos de mayor exigencia hasta la segunda semana de enero, cuando viajó a Montevideo para participar de la Serie Río de la Plata, donde enfrentó a Progreso y Cerro Largo. Por ahora, no hay una planificación confirmada para el próximo verano: Atlético ya recibió la invitación para disputar el mismo torneo, pero tanto los posibles viajes como los encuentros de preparación deberán ser evaluados junto con Troglio.
Un posible encuentro
Incluso, este jueves podría producirse un nuevo encuentro entre integrantes de la cúpula “decana” y el entrenador. Está prevista una asamblea de AFA en Buenos Aires, por lo que los dirigentes aprovecharían su presencia en la capital para intentar reunirse con él, siempre que su agenda lo permita.
La intención es avanzar en las conversaciones sobre el proyecto deportivo mientras se resuelven los trámites pendientes de su desvinculación.
Así, Atlético transita los últimos días de noviembre con algunas certezas y varias cuestiones por resolver. La pretemporada comenzará el 14 de diciembre, Troglio deberá terminar de acordar su salida de Banfield y las primeras conversaciones sobre el armado del plantel ya están en marcha.
El Atlético de 2027 empieza a tomar forma, aunque todavía lejos de las canchas. Y con una temporada que exigirá resultados desde el comienzo, especialmente por la situación en los promedios, cada decisión tendrá su importancia. La prioridad será que el nuevo proyecto llegue al inicio de la pretemporada con la mayor cantidad posible de cuestiones resueltas.