En esa oportunidad, el “Decano” no disputó amistosos de mayor exigencia hasta la segunda semana de enero, cuando viajó a Montevideo para participar de la Serie Río de la Plata, donde enfrentó a Progreso y Cerro Largo. Por ahora, no hay una planificación confirmada para el próximo verano: Atlético ya recibió la invitación para disputar el mismo torneo, pero tanto los posibles viajes como los encuentros de preparación deberán ser evaluados junto con Troglio.