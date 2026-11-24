El techo de las bandas cambiarias y la suba de los dólares financieros

En medio de los movimientos del mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió hasta los $1.981,64. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $388,64 de ese límite teórico, una distancia equivalente al 24,4%.