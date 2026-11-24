El dólar alcanzó máximos históricos: el oficial superó los $1.600 y el "blue" terminó a $1.700
La divisa registró fuertes subas en los distintos segmentos del mercado. El dólar minorista llegó a $1.615 en el Banco Nación, mientras que la brecha entre el oficial mayorista y el contado con liquidación alcanzó su nivel más alto desde abril de 2025.
Resumen para apurados
- El dólar alcanzó récords en Argentina este martes: el oficial cerró a $1.615 y el blue a $1.700 debido a la fuerte presión compradora en el mercado.
- Las subas se extendieron al contado con liquidación, que tocó los $1.796, llevando la brecha con el mayorista a su mayor nivel desde abril de 2025.
- El salto cambiario enciende alertas financieras y desafía la pauta del BCRA, cuyo techo de bandas de flotación quedó fijado en $1.981,64.
La cotización del dólar volvió a encender las alertas del mercado cambiario. La divisa avanzó en todos sus segmentos y alcanzó nuevos máximos nominales: el dólar al público superó los $1.600 en las pizarras del Banco Nación y el "blue" llegó a un precio récord de $1.700.
En el mercado oficial, el dólar minorista registró un incremento de $20 y cerró a $1.615 para la venta. Por su parte, el mayorista subió $13 y tocó los $1.593.
El mercado paralelo también mostró una tendencia alcista. El dólar "blue" avanzó $25 hasta ubicarse en los $1.700, una cotización sin precedentes.
El techo de las bandas cambiarias y la suba de los dólares financieros
En medio de los movimientos del mercado, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) informó que el techo del régimen de bandas cambiarias se amplió hasta los $1.981,64. De esta manera, el dólar mayorista quedó a $388,64 de ese límite teórico, una distancia equivalente al 24,4%.
Las cotizaciones financieras también operaron en terreno positivo. Estos tipos de cambio surgen de las operaciones con acciones y bonos que se negocian simultáneamente en pesos en el mercado local y en moneda extranjera en el exterior.
En ese segmento, el dólar contado con liquidación (CCL), operado a través de acciones, alcanzó los $1.796. Durante la mañana había llegado a marcar un máximo histórico de $1.812.
La brecha cambiaria alcanzó su mayor nivel desde abril de 2025
El avance de las distintas cotizaciones no solo profundizó la suba generalizada del dólar, sino que también amplió la distancia entre los diferentes tipos de cambio.
La brecha entre el dólar oficial mayorista y el contado con liquidación llegó a $203. Se trata de la diferencia más amplia desde el 11 de abril de 2025, cuando había alcanzado el 24%.