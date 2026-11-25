El Eternauta 2 ya llegó a las librerías: de qué trata la historieta que revela el costado más oscuro de Juan Salvo
Se reeditó El Eternauta 2 en las librerías argentinas y su origen en la clandestinidad de 1976 volvió a debatirse en una charla en Buenos Aires. Cómo fue la escritura de Héctor Oesterheld, el rol de sus dibujantes y qué ocurre con la adaptación en Netflix.
Resumen para apurados
- Librerías argentinas reeditan hoy El Eternauta 2, secuela de Oesterheld, para recuperar una visión oscura sobre la resistencia escrita durante la clandestinidad de 1976.
- Creada antes de la desaparición del autor, la obra refleja la persecución dictatorial y transforma a Juan Salvo de un héroe colectivo en un combatiente solitario y trágico.
- La reedición revaloriza la memoria histórica nacional y amplía el interés por la historieta, a la espera del futuro desarrollo de la adaptación anunciada por Netflix.
Imaginar un futuro auspicioso puede costar la vida y esa comprensión fue la que tiñó la obra de Oesterheld, una conclusión entendida desde la clandestinidad y el dolor y que firma la letra con la que escribe El Eternauta 2, la secuela de la emblemática historieta cuya adaptación audiovisual encontró en las plataformas de streaming el éxito internacional. La segunda parte, sin embargo, retrata a un Juan Salvo más desalmado, un Buenos Aires desesperanzado en el que la invasión alienígena y la oscuridad contaminan la gran ciudad. La reedición de la literatura gráfica ya está disponible ahora en las librerías argentinas en la espera de su paralelo audiovisual en Netflix.
Juan Salvo regresa a Buenos Aires con una mirada más agotada de la desolación y la devastación que en un futuro marcaría el ritmo de la ciudad. En esta entrega, el Juan Salvo se encuentra viajando en el tiempo desde 1959 hasta el futuro postapocalíptico devorado por los Ellos, que triunfaron en su destrozo de la realidad antes conocida. Serializada y publicada entre 1976 y 1978, la historieta ahora encuentra su republicación en la espera de la exitosa miniserie de Netflix protagonizada por Ricardo Darín.
De qué trata El Eternauta 2
La segunda parte de El Eternauta retoma el universo creado por Oesterheld, pero teñido por cierto apremio, una escritura urgente al borde del abismo, que ocurre en ese tiempo suspendido de la clandestinidad, pronta a la desaparición. Allí, en esa dimensión es donde el autor argentino vuelca el dolor de la resistencia, el sacrificio, la violencia y la negrura de la visión del autor arrinconado en la clandestinidad y que marcó a fuego su historia personal junto a Francisco Solano López.
El Eternauta 2 convierte la ciencia ficción en una reflexión feroz sobre el precio de imaginar un futuro cuando todo parece perdido. Durante la presentación en la librería porteña Atlántica, Martín M. Oesterheld (uno de los nietos del autor), Juan Mattio y Ricardo Romero debatieron sobre la complejidad técnica y política de este segundo volumen, cuyo origen se sitúa en un periodo oscuro de la historia nacional.
Los detalles de la escritura de Oesterheld en la voz de su nieto
El nieto del autor destacó que el libro nació bajo las condiciones de la clandestinidad familiar durante el año 1976. Según dijo y se retoma en el diario La Nación, la obra refleja “una urgencia vital y testimonial”, marcada por la desaparición de sus familiares y la necesidad de dejar un registro en un momento de peligro inminente.
“Nuestro trabajo es ser creadores de ‘contenedores’; el objetivo consiste en que la idea original de Oesterheld y Solano López vuelva a brillar con la misma fuerza”, dijo el editor Tomás Lynch, La historia, publicada en un clima de represión, discute la derrota y la resistencia, alejándose de las lecturas lineales y positivistas que rodearon al primer tomo.
El proceso creativo y el giro de Juan Salvo en El Eternauta 2
Oesterheld brindó detalles del proceso creativo de su abuelo como una labor heroica y trágica. “Héctor dictaba los guiones por teléfono desde el subte, con el pelo teñido y un sombrero, bajo una situación constante de huida”, relató. Esa urgencia se traslada a las páginas, donde la figura de Juan Salvo se transforma de un héroe colectivo a un combatiente solitario y mesiánico. El autor incorporó a su hija Beatriz, conocida en el barrio como “la Flaca María”, dentro de la narrativa, lo que otorga al libro un carácter autobiográfico profundamente doloroso y honesto.
El debate también abordó la relación del autor con sus dibujantes, según reflejaron desde el medio citado. Alberto Breccia y Francisco Solano López fueron piezas clave para materializar la visión de Oesterheld. Los participantes destacaron cómo el dibujo urgente y descarnado de Solano López, en ocasiones incómodo para los estándares de la época, capturó la angustia del momento. “El Eternauta no es solo una historieta, es una gran maquinaria de sentido”, aseguró Martín Oesterheld, quien además señaló que la obra permite tramitar el trauma y discutir la historia de una forma que otras producciones no lograron.
El Eternauta 2 en Netflix: ¿qué pasó con la miniserie?
Para los lectores actuales, la reedición representa una oportunidad para recuperar esa memoria y confrontar los significados ocultos detrás de los trazos de Solano López. La obra sobrevive como un testimonio vivo, un punto de inflexión en la cultura nacional que se niega a ser archivado sin antes dialogar con las nuevas generaciones.
Mientras tanto, la serie de Netflix corre con otros tiempos. Según informaron desde La Nación, los nuevos episodios de El Eternauta 2 no comenzaron a filmarse y tampoco tienen fecha oficial de estreno. Los participantes de la reunión en la librería porteña, sin embargo, destacaron que la serie y los libros asociados permiten expandir un universo que, más allá de ser una pieza de colección, funciona como una herramienta política y social vigente. La historia de Juan Salvo refleja la lucha de un autor que, pese a la persecución, logró dejar una huella imborrable en el imaginario colectivo argentino.