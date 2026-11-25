Imaginar un futuro auspicioso puede costar la vida y esa comprensión fue la que tiñó la obra de Oesterheld, una conclusión entendida desde la clandestinidad y el dolor y que firma la letra con la que escribe El Eternauta 2, la secuela de la emblemática historieta cuya adaptación audiovisual encontró en las plataformas de streaming el éxito internacional. La segunda parte, sin embargo, retrata a un Juan Salvo más desalmado, un Buenos Aires desesperanzado en el que la invasión alienígena y la oscuridad contaminan la gran ciudad. La reedición de la literatura gráfica ya está disponible ahora en las librerías argentinas en la espera de su paralelo audiovisual en Netflix.