Ricardo Darín sorprendió al revelar un dato inesperado sobre El Eternauta

El actor confesó el detalle que todos estaban esperando y el público estalló en aplausos.

Ricardo Darín confesó que podría haber una tercera temporada de El Eternauta.
Hace 1 Hs

Este lunes por la noche, Ricardo Darín se sentó en el sillón de "Otro día Perdido" para dejar registrado un programa estelar. El renombrado protagonista de "El Eternauta" no solo habló del impacto de la serie a nivel mundial sino que contó hasta los detalles que miles de fanáticos ansiaban saber, como si incluso la serie tendrá una tercera etapa.

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

Ricardo Darín fue al programa de Mario Pergolini y contó la verdad sobre la polémica de las empanadas

La charla tuvo su comienzo con una confesión sobre el éxito de El Eternauta:"Creo que nadie se esperaba semejante pelotazo". Darín contó cómo la magnitud de aquel proyecto comenzó desde el set. "Cuando hicimos ese trabajo, uno veía que era una cosa gorda, algo grande, sobre todo por lo que era la parafernalia y el nivel tecnológico que era  impresionante", relató el actor. Darín recalcó que la serie tardó casi dos años en ser estrenada desde que se terminó de grabar porque requirió de una exhaustiva posproducción.

Semejante trabajo era para el actor una advertencia: "Ya palpitabas que era una cosa que no iba a pasar desapercibida", señaló el protagonista de El Eternauta.

¿El Eternauta tendrá una tercera etapa?

En la gira por España, el protagonista de la serie de Netflix se dio cuenta de la magnitud del trabajo y el éxito del proyecto: "A pesar de estar en el teatro y en la Gran Vía, te das cuenta de que se nutren mucho del turismo que pasa por el lugar y había gente de todos lados, y muchos hacían referencia a El Eternauta. En España pegó fuerte".

Al referirse por su agenda, Darín confesó que su serie estrella es la prioridad. “El año que viene lo tengo muy cubierto por El Eternauta". Y ante la consulta de Pergolini por los planes de 2027, Darín reveló el detalle que todos estaban esperando ya que también estará bastante ocupado. La serie no termina en la segunda temporada", confesó el actor. "¿Van a hacer una terecera?", repitió Pergolini incrédulo, a lo que Darín respondió: "Aparentemente". Aquella contestación hizo estallar al público en aplausos. "De todos modos se puede modificar porque no depende de mí", añadió después de las celebraciones.  

A pesar de la confesión, las fechas de estreno para una de las series más vistas de Netflix a nivel mundial aún no están definidas. Tomando  como referencia que la primera temporada se filmó entre mayo y diciembre de 2023, y se estrenó en abril de 2024, y considerando el nivel técnico y narrativo que exige la producción, se estima que El Eternauta 2 podría estrenarse entre 2026 y 2027.

