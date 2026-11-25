Resumen para apurados
- La Secretaría de Agricultura informó que Argentina alcanzó un récord de 171 millones de toneladas en la campaña 2025-2026 por mejoras climáticas y tecnológicas.
- El salto productivo respecto al ciclo previo se logró con 44,6 millones de hectáreas sembradas y mayores rindes impulsados por la adopción de AgTech y riego.
- El dato busca mitigar la tensión cambiaria actual y proyecta un mayor ingreso de divisas gracias al repunte exportador de productos agroindustriales.
En medio de la tensión cambiaria y datos económicos negativos, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación salió a destacar una información que pueda mitigar el momento complejo del país.
El organismo hizo hincapié en que en la campaña agrícola 2025-2026 se registraron 171 millones de toneladas producidas, lo que representa un hito histórico que también incluye a la superficie sembrada con 44,6 millones de hectáreas.
Este dato surge del análisis de las series históricas que produce y publica la Secretaría a través de la Dirección Nacional de Agricultura. En ese marco, es destacable el salto productivo observado entre las campañas 2024-2025 y 2025/2026: de 141 millones a 171 millones de toneladas.
"Este incremento es multicausal; obedece a mejoras en las variables macroeconómicas impulsadas por el Gobierno nacional, buenas condiciones de mercado y de inserción internacional de la Argentina, así como la inversión y el paquete tecnológico utilizado por los productores y buen acompañamiento del clima", consignó Agricultura en un comunicado.
A la vez, señaló que "el incremento porcentual de la producción es superior al del área, lo que señala la mejora en los rindes".
"Este es otro indicador del crecimiento del campo argentino en términos de incorporación de agricultura de precisión, organismos genéticamente modificados, así como en lo relativo a AgTech, maquinaria y riego, entre otras", finalizó.