Las confesiones de Francisco sobre el demonio y su crisis de fe

Más allá de los aspectos comerciales y la guía de compra, la obra genera gran expectativa por la crudeza y profundidad de su contenido personal. Todo el material proviene de una agenda de tapas negras que Bergoglio conservó desde sus años como arzobispo en Buenos Aires hasta su pontificado en Roma. En total, el cuaderno suma 141 páginas: 86 redactadas antes de su elección papal en 2013 y 55 correspondientes a su gestión como Sumo Pontífice.