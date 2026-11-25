El diario íntimo del papa Francisco llega a la Argentina: precio, preventa y los secretos de su cuaderno personal
La obra póstuma de Jorge Bergoglio desembarca en el país el 26 de noviembre en versión e-book y el 1° de diciembre en formato impreso, con anotaciones privadas guardadas durante 32 años.
Resumen para apurados
- El libro póstumo del papa Francisco llegará a la Argentina el 26 de noviembre en digital y el 1° de diciembre en papel para revelar sus memorias íntimas.
- La obra recopila 141 páginas escritas entre 1992 y 2024, editadas por Víctor Manuel Fernández para difundir reflexiones personales y crisis espirituales del pontífice.
- El lanzamiento promete un fuerte impacto editorial e histórico por sus inéditas confesiones sobre el Vaticano, su fe y el vínculo complejo que mantuvo con sus compatriotas.
A poco más de un año y medio de su fallecimiento, el libro póstumo "El diario íntimo del Papa Francisco" ya tiene confirmadas sus fechas de salida y sus precios oficiales para el mercado argentino. La publicación reúne reflexiones, confesiones, oraciones y pensamientos escritos por Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024. Tras su lanzamiento internacional en 94 países y cinco idiomas, el volumen desembarcará en el país en versiones digital e impresa.
La editorial Penguin Libros detalló que la edición en formato digital estará disponible desde el jueves 26 de noviembre a un valor de $13.899. Por su parte, la versión en formato físico llegará a los mostradores de las librerías el martes 1° de diciembre con un precio de referencia fijado en $39.999.
No obstante, el sello comercializador advirtió que el monto de la versión impresa podría sufrir variaciones durante diciembre debido a los reajustes de precios habituales de la industria editorial.
Precios, formatos y preventa del libro póstumo en librerías argentinas
Para los lectores que busquen asegurar un ejemplar impreso de manera anticipada, se encuentra habilitada la preventa oficial en cadenas y librerías de todo el país. Entre las firmas confirmadas se encuentran Yenny - El Ateneo, Cúspide, Buscalibre, SBS Librería, Librería Hernández y Tras los Pasos, además de la librería Lectón en la región patagónica.
En tanto, quienes opten por la lectura en e-book podrán descargar el texto a través de diversas plataformas globales y nacionales como Amazon, Apple Books, Google Play, Bajalibros y Rakuten Kobo. La doble vía de comercialización busca facilitar el acceso inmediato tanto a la audiencia digital como a los coleccionistas en papel.
Las confesiones de Francisco sobre el demonio y su crisis de fe
Más allá de los aspectos comerciales y la guía de compra, la obra genera gran expectativa por la crudeza y profundidad de su contenido personal. Todo el material proviene de una agenda de tapas negras que Bergoglio conservó desde sus años como arzobispo en Buenos Aires hasta su pontificado en Roma. En total, el cuaderno suma 141 páginas: 86 redactadas antes de su elección papal en 2013 y 55 correspondientes a su gestión como Sumo Pontífice.
Entre los fragmentos más impactantes de la agenda figuran anotaciones sobre la lucha espiritual y supuestos encuentros directos con el mal. En una entrada fechada el 24 de enero, Francisco dejó asentado "He visto al diablo", describiendo tres episodios específicos en los que aseguró percibir su presencia. Dos de esos hechos sucedieron en Buenos Aires y el tercero ocurrió en Roma en 2018, tras regresar de un viaje a Chile, donde anotó que la entidad lo "miró con ojos llameantes".
Además, el diario registra una visión de "las puertas del infierno" ocurrida en 2018 que lo llevó a tomar el rosario frente al temor, junto con pasajes de severa autocrítica. El libro expone también una crisis espiritual atravesada entre 2021 y 2022, un período caracterizado en sus propias notas por momentos de "sequedad y desolación".
El origen de los escritos y su mirada sobre los argentinos
La recopilación y edición del material fue realizada durante un año por el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe y colaborador cercano de Bergoglio, tras recibir la autorización del papa León XIV. En 2025, al dialogar sobre los protocolos médicos ante una posible pérdida irreversible de conciencia, el propio Francisco le enseñó el cuaderno a Fernández y planteó que algunos textos podían publicarse si servían de ayuda a otras personas.
El volumen, presentado en el Vaticano bajo el título El diario personal del Papa Francisco, incluye también reflexiones sobre el ejercicio de la autoridad y la relación con su país natal. En una anotación de noviembre de 2018, el pontífice dejó asentada una frase tan íntima como polémica: "Los argentinos me quitaban mucho tiempo", en referencia a la dificultad que experimentaba para establecer límites ante los compatriotas que viajaban a pedirle ayuda.