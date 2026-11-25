Guiños a Messi y detalles del día a día de Antonela Rocuzzo

En la seguidilla de imágenes se muestran otros artículos como un tubo cilíndrico de labial de la marca Anastasia Beverly Hills sobre una cartera color salmón y un alfajor de la conocida marca argentina Havanna, pero en una edición especial, la de Leo Messi en versión mini, con un envoltorio dorado que reluce en una playa de fondo. Las postales siguen con los guiños a Messi con los números 10 que relucen en distintos colores sobre los fondos de las camisetas de los hijos de Antonela mientras suben por una escalera mecánica.