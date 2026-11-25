Antonela Roccuzzo mostró cómo fue su noviembre: el cumpleaños de Thiago, guiños argentinos y postales familiares
Antonela Roccuzzo compartió un álbum con postales del 14.º cumpleaños de Thiago, guiños a Lionel Messi, un mate fileteado, momentos de lectura y un viaje a Perú. La publicación ya acumula más de un millón de "me gusta".
Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo publicó en Instagram un álbum íntimo de noviembre para celebrar el cumpleaños de su hijo Thiago junto a Lionel Messi, superando el millón de adhesiones.
- El carrusel incluyó guiños a la cultura argentina como mates fileteados y alfajores, además de postales de un viaje laboral a Perú y momentos de entrenamiento físico.
- El masivo impacto confirma la influencia global de la familia Messi en redes sociales y el interés constante de la audiencia por acceder a la intimidad de su vida cotidiana.
La última publicación de Antonela Roccuzzo se convirtió en un collage de tortas de cumpleaños, mates con fileteado, alfajores, playa y abrazos. La modelo y esposa de Lionel Messi reveló en las recientes horas cómo fueron los últimos días de noviembre, un carrusel que no estuvo falto de guiños a la Argentina y de momentos compartidos en familia.
En las últimas horas, Antonela Roccuzzo invitó a sus seguidores a un recorrido por su rutina marcada por cumpleaños, viajes y momentos de relajación, lectura y gimnasio. La creadora de contenido mostró cómo transcurrió su mes de noviembre, publicación que en pocas horas ya acumula 1.2 millones de me gusta y que pareciera estar ordenada por cierta jerarquía de importancia, donde la portada marca el tono: el 14.º cumpleaños de Thiago, el hijo mayor de la familia.
El festejo de Thiago y la postal familiar en el álbum de Antonela
La primera postal que publicó Roccuzzo muestra a los cinco integrantes de la familia Messi donde el factor común es el tono sonriente de cada uno de ellos. El mejor del mundo abraza a Mateo mientras que Roccuzzo hace lo mismo con el cumplañero, Thiago, y el más pequeño, Ciro. Todos se disponen detrás de una torta gigante que marca la cifra de años del festejado. Un enorme 14 color rojo y blanco se dispone sobre la mesa de lo que parece ser la casa Messi.
Otra de las publicaciones destacadas fue el mate que mostró Antonela, con detalles muy argentinos. Protagonista de la foto, el mate advierte una inscripción: Lelé, Tatá, en colores verdes y marrones casi bordó, con detalles artísticos propios de la técnica pictórica y decorativa nacida en Buenos Aires a finales del siglo XIX y principios del XX.
Guiños a Messi y detalles del día a día de Antonela Rocuzzo
En la seguidilla de imágenes se muestran otros artículos como un tubo cilíndrico de labial de la marca Anastasia Beverly Hills sobre una cartera color salmón y un alfajor de la conocida marca argentina Havanna, pero en una edición especial, la de Leo Messi en versión mini, con un envoltorio dorado que reluce en una playa de fondo. Las postales siguen con los guiños a Messi con los números 10 que relucen en distintos colores sobre los fondos de las camisetas de los hijos de Antonela mientras suben por una escalera mecánica.
El álbum también incluyó un guiño a su afición personal: en una de las fotografías, Roccuzzo apareció en un momento de lectura junto a una pileta, con un señalador de la saga de Harry Potter a la vista, una referencia a su conocido gusto por esos libros.
La secuencia de fotografías mostró además a Antonela en el gimnasio, en lo que constituye una práctica habitual en sus redes sociales. El recorrido del mes incluyó también un viaje a Perú vinculado a un compromiso profesional.