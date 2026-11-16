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Antonela Roccuzzo deslumbró en Perú con su look urbano de alta gama y un accesorio exclusivo de U$S 7.000

En su viaje por Cusco y Machu Picchu como embajadora de Tiffany & Co., Antonela Roccuzzo combinó prendas atemporales con accesorios de alta gama.

El look de Antonela Roccuzzo en Perú.
El look de Antonela Roccuzzo en Perú. FOTO: @antonelaroccuzzo
Por Redacción Espectáculos Hace 17 Min

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención de sus casi 42 millones de seguidores en redes sociales con un viaje exclusivo por Perú, donde desplegó una cuidada propuesta de moda basada en el concepto del "lujo silencioso". 

El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Cusco: las imágenes que publicó durante su viaje

El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Cusco: las imágenes que publicó durante su viaje

En el marco de sus compromisos institucionales como embajadora global de la firma de joyería Tiffany & Co., la rosarina recorrió icónicos parajes arqueológicos y naturales luciendo prendas básicas de corte atemporal elevadas con complementos de diseñador de alto valor.

Durante su travesía por la región de Cusco, que incluyó visitas a la zona arqueológica de Moray y a las históricas Salineras de Maras en el Valle Sagrado de los Incas, Roccuzzo apostó por una combinación pensada para equilibrar elegancia y practicidad en el turismo cultural. La pieza central de su primer vestuario fue un trench largo en tono camel de silueta relajada y corte clásico, acompañado por una remera blanca ajustada y un jean azul de corte recto.

Antonela Roccuzzo combinó un trench camel de corte clásico y jeans rectos con una cartera Chanel 25 de gamuza marrón y joyas Tiffany de oro de 18 quilates Antonela Roccuzzo combinó un trench camel de corte clásico y jeans rectos con una cartera Chanel 25 de gamuza marrón y joyas Tiffany de oro de 18 quilates FOTO: @antonelaroccuzzo

El diferencial del estilismo residió en la selección de accesorios de alta gama elegidos para la excursión. La empresaria sumó unas botas negras de cuero en punta y una cartera Chanel 25 de gamuza en tono marrón chocolate, cuyo valor estimado ronda los 7.000 dólares. 

Antonela Roccuzzo deslumbró en Perú con su look urbano de alta gama y un accesorio exclusivo de U$S 7.000 FOTO: @antonelaroccuzzo

El toque distintivo de arraigo local estuvo dado por un sombrero beige de ala ancha decorado con una guarda geométrica en la cinta, además de un brazalete de eslabones en oro de 18 quilates de Tiffany & Co. La propuesta se completó con un maquillaje de acabado luminoso y cabello suelto peinado con ondas naturales.

Antonela Roccuzzo deslumbró en Perú con su look urbano de alta gama y un accesorio exclusivo de U$S 7.000 FOTO: @antonelaroccuzzo

Del tren exclusivo al contraste "black and white" en Machu Picchu

La agenda turística preparada para la embajadora internacional incluyó una experiencia gastronómica andina al aire libre, ambientada con alfombras tradicionales y estructuras locales frente a las montañas, y el traslado hacia la ciudadela de Machu Picchu a bordo de un exclusivo tren turístico desde Cusco. Al arribar a la histórica maravilla del mundo, Roccuzzo compartió su fascinación en Instagram expresando: "Todavía sin palabras para describir este lugar. Qué maravilla, Perú".

Anteojos oscuros de marco grueso, aros plateados alargados y collar de eslabones completaron la propuesta Anteojos oscuros de marco grueso, aros plateados alargados y collar de eslabones completaron la propuesta FOTO: @antonelaroccuzzo

Para esta etapa del itinerario, la rosarina renovó su vestuario adoptando una propuesta "black and white". El conjunto estuvo integrado por un pantalón blanco de tiro alto y corte amplio sujetado por un cinturón negro de hebilla plateada, una remera negra de mangas cortas y una campera de cuero negra de silueta holgada. En materia de complementos, lució un sombrero negro, anteojos de sol oscuros de marco grueso, aros plateados de diseño alargado, un collar de eslabones y pulseras a juego.

Agenda propia en Sudamérica y repercusión en redes

A diferencia de sus habituales escapadas familiares, la travesía de la empresaria por territorio peruano se concretó sin la compañía de Lionel Messi ni de sus tres hijos. Mientras el capitán de la Selección Argentina permaneció en Estados Unidos enfocado en sus compromisos deportivos con el Inter Miami, la distancia no impidió que el futbolista interactuara en plataformas digitales reaccionando con "Me Gusta" en las publicaciones de su esposa.

Antonela Roccuzzo impone una tendencia que promete dominar la moda en 2027: las zapatillas clásicas

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El despliegue visual de estilismos y paisajes generó un alto nivel de interacción entre los usuarios de Instagram, acumulando miles de elogios centrados en la estética de los atuendos y en el marco natural andino. De este modo, Antonela Roccuzzo ratificó su rol como figura internacional independiente, logrando integrar la promoción de firmas de lujo con la proyección turística Sudamericana.


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