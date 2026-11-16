Antonela Roccuzzo deslumbró en Perú con su look urbano de alta gama y un accesorio exclusivo de U$S 7.000

Durante su travesía por la región de Cusco, que incluyó visitas a la zona arqueológica de Moray y a las históricas Salineras de Maras en el Valle Sagrado de los Incas, Roccuzzo apostó por una combinación pensada para equilibrar elegancia y practicidad en el turismo cultural. La pieza central de su primer vestuario fue un trench largo en tono camel de silueta relajada y corte clásico, acompañado por una remera blanca ajustada y un jean azul de corte recto.