El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Cusco: las imágenes que publicó durante su viaje

Resumen para apurados
- Antonela Roccuzzo viajó a Cusco, Perú, por compromisos laborales con una joyería de lujo y compartió en redes sociales postales de su recorrido por los paisajes locales.
- Designada embajadora de la marca en abril, la empresaria difundió imágenes de la cultura andina durante una semana que además coincide con la visita del papa León XIV al país.
- El viaje consolida el perfil profesional autónomo de Roccuzzo y afianza su posicionamiento como figura influyente dentro del mercado internacional de la moda y el lujo.
Antonela Roccuzzo viajó a Perú por compromisos laborales y aprovechó su estadía para recorrer algunos de los paisajes más emblemáticos de Cusco. La esposa de Lionel Messi compartió imágenes de su visita en las redes sociales, donde mostró parte de su itinerario con postales de la cultura y los atractivos naturales del país sudamericano.
La empresaria llegó como embajadora de una reconocida marca de joyería de lujo, que la convocó para una visita especial. A través de un video, mostró una alpaca, la bandera peruana y una fotografía de espaldas frente a uno de los imponentes paisajes de Cusco.
Las postales de Antonela Roccuzzo en Cusco durante su viaje a Perú
La llegada de Antonela a Perú despertó interés entre sus seguidores, especialmente después de que publicara imágenes de su recorrido. En las postales que difundió se pudo ver parte del entorno natural y cultural de la región de Cusco, uno de los destinos turísticos más reconocidos del país.
La empresaria eligió mostrar detalles de la experiencia a través de sus redes sociales, con un video que incluyó una alpaca y la bandera peruana. También compartió una imagen en la que aparece de espaldas, contemplando uno de los paisajes más impactantes de la zona.
El viaje forma parte de sus compromisos profesionales como representante de una firma internacional de joyería de lujo.
El presente laboral de Antonela Roccuzzo como embajadora de una marca de lujo
La designación de Antonela Roccuzzo como embajadora de esta marca, anunciada en abril de este año, significó un nuevo paso en la consolidación de su perfil profesional.
Aunque durante años su exposición pública estuvo vinculada principalmente a su relación con Lionel Messi, en los últimos tiempos construyó una agenda propia, con participaciones en campañas internacionales, eventos y viajes relacionados con sus compromisos comerciales.
En ese contexto, sus recorridos por distintos destinos del mundo también forman parte de su actividad laboral y de su posicionamiento como figura dentro del mercado internacional de las embajadurías de lujo.
La coincidencia del viaje de Antonela con la visita del papa León XIV a Perú
La estadía de Roccuzzo en Perú coincide con la visita del papa León XIV, quien permanecerá en el país hasta el lunes 16 de noviembre. El viaje tiene un significado especial para el pontífice, debido a los profundos vínculos que construyó con la nación andina durante más de dos décadas de trabajo misionero y pastoral.
Antes de asumir como sucesor de Pedro, León XIV se desempeñó como misionero y obispo en Perú, donde también obtuvo la ciudadanía. Por ese motivo, su regreso tiene un valor personal y espiritual.
"Regreso como sucesor de Pedro, llamado a servir a la Iglesia universal. Desde esta responsabilidad, reconozco en esos años parte del camino por el cual el Señor me ha ido formando como pastor", expresó al llegar.
Además, recordó con gratitud su experiencia en el país y aseguró: "Si pudiera volver a esos años, lo haría de nuevo con alegría, acogiendo tanto los momentos felices como las dificultades. Por eso, con profunda gratitud, puedo decirles que también regreso a mi patria".
Así, la visita de Antonela Roccuzzo suma un nuevo destino a su agenda internacional, en una semana en la que Perú también concentra la atención mundial por la presencia del papa León XIV.