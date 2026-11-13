El viaje sorpresa de Antonela Roccuzzo a Cusco: las imágenes que publicó durante su viaje

La coincidencia del viaje de Antonela con la visita del papa León XIV a Perú

La estadía de Roccuzzo en Perú coincide con la visita del papa León XIV, quien permanecerá en el país hasta el lunes 16 de noviembre. El viaje tiene un significado especial para el pontífice, debido a los profundos vínculos que construyó con la nación andina durante más de dos décadas de trabajo misionero y pastoral.