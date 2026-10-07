Video: Thiago Messi no pudo contener las lágrimas y protagonizó el momento más emotivo de la despedida de Messi

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina estuvo marcada por una fuerte carga emocional. Después de convertir un penal en la victoria 3-0 ante Benín y brindar su último discurso ante un Monumental colmado, el capitán recibió el abrazo de su familia. En ese momento, Thiago Messi, su hijo mayor, no pudo contener las lágrimas y se quebró en los brazos de su papá.