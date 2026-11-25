Tiene solo tres capítulos y no es apta para menores: la serie de acción que sorprende en Prime Video
Con Colin Woodell y Mel Gibson, la producción funciona como precuela de la famosa saga protagonizada por Keanu Reeves. Ambientada en el Nueva York de los años 70, cuenta la historia detrás del hotel que sirve de refugio para los asesinos profesionales.
Resumen para apurados
- Prime Video destaca "El Continental", miniserie precuela de "John Wick" que narra en Nueva York los orígenes del hotel de asesinos, protagonizada por Colin Woodell y Mel Gibson.
- Con tres episodios de 90 minutos y violencia explícita, la trama sigue a un joven Winston Scott obligado a enfrentar a la mafia para construir el refugio neutral de criminales.
- La serie afianza la expansión de la franquicia de acción hacia el streaming y propone un formato de maratón breve pero intenso para la audiencia adulta de la saga.
Los fanáticos de las historias de acción tienen una alternativa para sumar a su lista de pendientes en Prime Video. Se trata de El Continental: Del mundo de John Wick, una miniserie que recupera el universo de la exitosa franquicia cinematográfica y propone viajar varias décadas hacia atrás para conocer cómo comenzó una de sus historias más particulares.
La producción estadounidense tiene apenas tres episodios, pero cada uno se extiende durante aproximadamente 90 minutos. De esta manera, ofrece una trama concentrada que puede completarse en una jornada de maratón, sin necesidad de seguir una temporada de varios capítulos.
La ficción se desarrolla en la Nueva York de la década de 1970 y funciona como una precuela de las películas protagonizadas por Keanu Reeves. Su principal atractivo es que reconstruye los orígenes del hotel Continental, un establecimiento que ocupa un lugar fundamental dentro de la saga porque funciona como territorio neutral y refugio para los asesinos.
De qué trata El Continental, la precuela de John Wick
La historia tiene como protagonista a Winston Scott, interpretado por Colin Woodell. Antes de convertirse en el administrador del emblemático hotel que conocen los seguidores de John Wick, el personaje era un hombre que todavía debía abrirse camino en el peligroso mundo criminal.
Su vida cambia cuando su hermano Frankie queda involucrado en un conflicto con poderosos integrantes del ambiente delictivo. A partir de ese momento, Winston se ve obligado a regresar a un escenario que lo enfrenta con viejos vínculos, enemigos y situaciones de extrema violencia.
La trama combina disputas entre organizaciones criminales, traiciones y enfrentamientos armados. Al mismo tiempo, permite conocer cómo se construyó el sistema que convirtió al Continental en uno de los espacios más importantes de ese universo cinematográfico.
El elenco de la miniserie de Prime Video
Uno de los puntos fuertes de la producción es su reparto. Colin Woodell encabeza la historia y comparte pantalla con Mel Gibson, quien interpreta a Cormac, un personaje central dentro de los acontecimientos que rodean al hotel.
El elenco también incluye a Mishelle Prada, Ben Robson, Hubert Point-Du Jour, Jessica Allain y Ayomide Adegun, entre otros intérpretes.
La dirección de los tres episodios estuvo a cargo de Albert Hughes y Charlotte Brändström, responsables de trasladar a la pantalla la estética criminal y el estilo visual que caracterizan a la franquicia.
Cuántos capítulos tiene y por qué no es apta para menores
A diferencia de las series tradicionales, El Continental apuesta por una estructura breve: solamente tres capítulos, con una duración cercana a una hora y media cada uno.
Sin embargo, su corta extensión no significa que sea una propuesta liviana. La producción conserva los elementos más reconocibles de John Wick, con coreografías de combate, persecuciones, tiroteos y escenas de violencia explícita.
Por ese motivo, está orientada al público adulto y no es recomendable para menores de edad. El suspenso y la acción se combinan con una ambientación oscura, en una historia que profundiza en los códigos y las reglas de un mundo dominado por asesinos profesionales.