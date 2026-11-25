De la misma manera, la acusación pidió 8 años de prisión y 10 de inhabilitación para la psiquiatra Agustina Cosachov por su intervención en la salud mental del paciente, y 5 años de cárcel más 10 de inhabilitación para el psicólogo Carlos Díaz. Para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, en tanto, se requirieron 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por deficiencias en la supervisión y el cuidado.