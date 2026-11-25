A seis años de la muerte de Diego Maradona, el juicio entra en su recta final y ya tiene fecha de veredicto
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer la sentencia el próximo martes 22 de diciembre a las 12. Seis profesionales de la salud enfrentan pedidos de entre 4 y 12 años de prisión.
Resumen para apurados
- La Justicia de San Isidro dictará el 22 de diciembre el veredicto contra seis médicos acusados por la muerte de Diego Maradona en 2020 durante su internación domiciliaria.
- El proceso analiza negligencias médicas tras su cirugía. La fiscalía solicitó penas de entre 4 y 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual y homicidio culposo.
- La sentencia definirá responsabilidades penales en un caso inédito de mala praxis, mientras queda pendiente un juicio por jurados populares para otra enfermera imputada.
Este miércoles se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona y la causa por su atención médica entra en su recta final. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro dará a conocer su veredicto el próximo martes 22 de diciembre, a las 12, fecha en la que definirá si seis de los profesionales de la salud que lo asistieron en Tigre son penalmente responsables por su fallecimiento.
La fecha de la sentencia fue fijada por el presidente del tribunal, Alberto Gaig, tras la audiencia del pasado 22 de octubre. Junto a los jueces Alberto Ortolani y Pablo Rolón, deberá resolver la culpabilidad de los imputados luego de un extenso proceso marcado por pericias médicas, declaraciones de especialistas y la anulación del primer juicio oral en 2025.
Qué penas pidió la Fiscalía
Durante los alegatos finales del segundo debate oral, los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren diferenciaron las responsabilidades de los acusados: sostuvieron la calificación de homicidio simple con dolo eventual para los principales responsables de la asistencia y solicitaron condenas por homicidio culposo para los restantes.
El pedido de pena más severo recayó sobre el neurocirujano y médico personal Leopoldo Luque, para quien la Fiscalía solicitó 12 años de prisión y 10 de inhabilitación profesional por sus decisiones vinculadas al seguimiento clínico y la logística de la internación. En el caso de la coordinadora de Swiss Medical, Nancy Forlini, los fiscales reclamaron 10 años de cárcel y 10 de inhabilitación por fallas en la organización sanitaria.
De la misma manera, la acusación pidió 8 años de prisión y 10 de inhabilitación para la psiquiatra Agustina Cosachov por su intervención en la salud mental del paciente, y 5 años de cárcel más 10 de inhabilitación para el psicólogo Carlos Díaz. Para el coordinador de enfermería Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón, en tanto, se requirieron 4 años de prisión y 8 de inhabilitación por deficiencias en la supervisión y el cuidado.
Dos excepciones: una absolución y un juicio por jurados
De la nómina original de profesionales investigados, dos quedaron fuera de esta sentencia por distintas vías procesales. Por un lado, el médico clínico Pedro Di Spagna resultó absuelto luego de que tanto los fiscales como las querellas desistieran formalmente de mantener la acusación en su contra al momento de los alegatos.
Por otro, la enfermera Dahiana Gisela Madrid no participó de las audiencias de este debate, ya que hizo uso de su derecho a solicitar un proceso independiente para ser juzgada mediante un tribunal de jurados populares.
Los 23 días previos al desenlace en Benavídez
La reconstrucción judicial fijó el inicio de los hechos el 2 de noviembre de 2020 —tres días después de que Maradona cumpliera 60 años—, cuando fue internado en La Plata y derivado a la Clínica Olivos para ser operado de un hematoma subdural.
El 11 de noviembre recibió el alta médica y fue trasladado a una vivienda del barrio privado San Andrés, en Benavídez. Allí permaneció bajo internación domiciliaria hasta el 25 de noviembre, fecha en la que falleció a causa de un edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica agravada y miocardiopatía dilatada.
Con la ponderación de todo el material probatorio acumulado, la Justicia de San Isidro pondrá fin el próximo 22 de diciembre a la etapa central de uno de los procesos judiciales más resonantes de los últimos años.