Horóscopo chino: qué signos tendrán un año de grandes cambios en 2027, según Ludovica Squirru
La especialista en zodíaco oriental anticipó cómo será el año de la Cabra de Fuego, que comenzará el 6 de febrero de 2027. Conocé qué cambios, desafíos y oportunidades les esperan a los 12 signos del horóscopo chino en el nuevo ciclo.
Resumen para apurados
- Ludovica Squirru anticipó en Argentina el horóscopo chino 2027 de la Cabra de Fuego, que comenzará el 6 de febrero para orientar a cada signo ante sus cambios.
- Tras el intenso año del Caballo de Fuego, la astróloga empleó el I Ching y el Bazi para delinear una etapa enfocada en pausar el ritmo, revisar prioridades y sanar vínculos.
- Los signos deberán equilibrar tecnología, trabajo y afectos, en un 2027 que abrirá oportunidades para la solidaridad, la introspección y la adaptación a nuevos paradigmas.
El horóscopo chino 2027 estará regido por la Cabra de Fuego, un ciclo que comenzará el 6 de febrero y traerá una energía diferente a la del Caballo. Según las predicciones de Ludovica Squirru, será un período marcado por cambios, revisiones personales y la posibilidad de tomar decisiones más conscientes.
Después de un año caracterizado por el movimiento y la intensidad, la llegada de la Cabra propone bajar el ritmo, recuperar el equilibrio y dejar atrás aquello que ya no tiene lugar en la vida. La astróloga anticipa que cada uno de los 12 signos atravesará desafíos y oportunidades particulares, con especial atención a los vínculos, el trabajo y el crecimiento personal.
Cómo será el año de la Cabra de Fuego 2027, según Ludovica Squirru
El nuevo ciclo del horóscopo chino comenzará el 6 de febrero de 2027 y corresponderá al año 4724 del calendario tradicional. La Cabra sucederá al Caballo de Fuego, un período que, de acuerdo con Ludovica Squirru, mantuvo a la humanidad en constante movimiento.
A diferencia de su antecesor, la Cabra representa una energía más tranquila, gentil y amigable. Para la especialista, esta transición puede favorecer decisiones más sabias y abrir un tiempo para revisar prioridades, cerrar etapas y recuperar la armonía.
"Será un año para limpiar energías y la cabra es una buena compañera", sostiene Squirru, quien elaboró sus pronósticos a partir de la intuición, el I Ching y el Bazi.
- Rata
La astróloga considera que será el momento de recuperar la capacidad de reinventarse y concentrarse en las propias necesidades. La clave estará en dejar atrás lo que ya no funciona y priorizar el crecimiento personal.
- Búfalo
Squirru advierte que podrían aparecer demoras, obstáculos y conflictos familiares que alteren sus planes. También será un período de cambios profundos, en el que deberá decidir si continúa aferrado al pasado o se adapta a las nuevas circunstancias.
La naturaleza y el contacto con espacios tranquilos pueden convertirse en aliados para atravesar esta etapa.
- Tigre
La astróloga señala que también será importante dejar de lado el ego y analizar aquellas acciones que estuvieron más relacionadas con las ambiciones personales que con el bienestar de los demás.
Los vínculos de pareja, la familia y el trabajo serán algunos de los ámbitos que demandarán mayor atención.
- Conejo
Durante 2027 podría involucrarse en proyectos solidarios, organizaciones sociales y fundaciones vinculadas con personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.
Será un ciclo que lo invitará a comprometerse con los demás y a poner sus capacidades al servicio de quienes necesitan ayuda.
- Dragón
En el terreno afectivo, Squirru anticipa una transformación significativa. Sin embargo, antes deberá resolver situaciones pendientes y dejar de cargar con experiencias del pasado.
El principal desafío será aprender a soltar aquello que le provoca sufrimiento y abrirse a nuevas posibilidades.
- Serpiente
En el ámbito laboral podrían aparecer oportunidades vinculadas con trabajos manuales, inteligencia artificial, viajes y actividades grupales.
También será un año para revisar decisiones anteriores y reconocer aquellas oportunidades que se perdieron por actitudes demasiado individualistas.
- Caballo
La solidaridad ocupará un lugar destacado, con posibilidades de participar en fundaciones, organizaciones no gubernamentales y misiones humanitarias.
En el plano económico, las perspectivas serán favorables. La especialista anticipa un crecimiento material y una mayor capacidad para identificar oportunidades de negocios que permitan ampliar el patrimonio.
- Cabra
El ciclo comenzará con algunas ventajas, ya que el Caballo le dejará oportunidades para desarrollarse, recibir reconocimientos y avanzar en sus objetivos.
Sin embargo, también tendrá que adaptarse a un mundo atravesado por la inteligencia artificial, la tecnología y la robótica. Otro de sus desafíos será encontrar un equilibrio entre las obligaciones familiares, los estudios, el trabajo y sus propios proyectos.
- Mono
La especialista también anticipa una mayor búsqueda de espacios grupales y experiencias compartidas. Los viajes continuarán siendo una fuente de aprendizaje y motivación para este signo.
- Gallo
Squirru considera que será necesario atravesar este proceso con humildad, autocompasión y paciencia. También recomienda reducir algunos excesos y alejarse del ruido cotidiano para recuperar el equilibrio.
La intuición tendrá un papel central en las decisiones que tome durante el nuevo ciclo.
- Perro
El amor también tendrá protagonismo. Será un momento para recuperar tiempo con la pareja y proyectar nuevos espacios compartidos.
Sin embargo, deberá prestar atención a los excesos y evitar que ciertos placeres o hábitos terminen afectando su estabilidad.
- Cerdo o Chancho
Según Squirru, el ciclo del Caballo de Fuego ya habrá generado movimientos en su autoestima y lo habrá impulsado a mostrar sus capacidades, su creatividad y su trabajo.
Durante 2027 también sentirá la necesidad de retomar actividades que había abandonado, realizar cambios en su casa y prestar mayor atención a su bienestar. La recomendación de la astróloga será aprovechar este período para renovarse y comenzar una etapa diferente.