Después de un año caracterizado por el movimiento y la intensidad, la llegada de la Cabra propone bajar el ritmo, recuperar el equilibrio y dejar atrás aquello que ya no tiene lugar en la vida. La astróloga anticipa que cada uno de los 12 signos atravesará desafíos y oportunidades particulares, con especial atención a los vínculos, el trabajo y el crecimiento personal.