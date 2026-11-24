También un estudio difundido en Annals of the New York Academy of Sciences comparó los efectos de la música lenta, la música rápida, el ruido marrón y el silencio. Los investigadores observaron que la música lenta mejoró la atención visual, redujo la frecuencia cardíaca y aumentó las sensaciones de placer y relajación. Sin embargo, se trató de una prueba de laboratorio con tareas breves, por lo que sus resultados no necesariamente se trasladan a una jornada completa de estudio.