Resumen para apurados
- Músicos y orquestas juveniles celebraron ayer el Día de la Música con un concierto en el patio de la Casa Histórica de Tucumán, organizado por Cultura de la Nación.
- El evento reunió a agrupaciones corales vocacionales y a tres orquestas del Programa de Coros provincial, que interpretaron un variado repertorio ante el público presente.
- La jornada consolidó al monumento histórico como un espacio de encuentro comunitario y destacó la importancia de fomentar el desarrollo artístico de jóvenes talentos locales.
La Casa Histórica de la Independencia fue escenario ayer de una velada especial de música en vivo, organizada para conmemorar el Día de la Música. Desde la tarde noche, el patio del histórico edificio de Congreso 141 recibió a músicos y cantantes que ofrecieron un recorrido por diferentes repertorios.
La propuesta fue organizada por la Secretaría de Cultura de la Nación y reunió a agrupaciones corales vocacionales de la zona y a tres orquestas juveniles pertenecientes al Programa de Coros de la Provincia de Tucumán.
Durante la jornada, los distintos conjuntos compartieron sus interpretaciones ante el público que se acercó hasta el principal sitio histórico de la provincia. La programación buscó poner en valor la diversidad de expresiones musicales y brindar un espacio para el encuentro a través de la música.
Así, el patio de la Casa Histórica se convirtió durante la noche en el escenario de una celebración que combinó música coral y propuestas instrumentales, con la participación de jóvenes intérpretes y agrupaciones locales.
La iniciativa formó parte de las actividades impulsadas para conmemorar la fecha y acercó una propuesta cultural abierta a toda la comunidad.