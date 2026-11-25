Contexto preocupante

Para llegar a esta instancia, desde hace tres meses vienen realizándose reuniones en distintos espacios, con el objetivo de coordinar las acciones y definir el pronunciamiento. La convocatoria creció exponencialmente y cada vez hay más participantes, en momentos en que citas habituales como la Fiesta Provincial de Teatro -que organizaba el Instituto Nacional de Teatro- dejaron de realizarse desde 2023 (la última fue en agosto de ese año) y que la crisis económica golpea especialmente la convocatoria de público a los espectáculos. La merma de asistencia es una constante que atreviesa la temporada, y ha sido la principal preocupación de los creadores al momento de organizar funciones.