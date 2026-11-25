Agenda artística en Tucumán: propuestas a la gorra de La Ranchada Cultural
Teatro, artes visuales, música, danza y otras expresiones realizarán funciones, talleres y muestras hasta el lunes para reclamar por sus derechos y cuestionar la política oficial al sector. “Lo que el Gobierno ignora, la comunidad sostiene”, se remarca como consigna desde el colectivo.
Hace 243 años, se fundó en Buenos Aires la primera sala de espectáculos argentina, cuando todavía era el Virreinato del Río de la Plata y gobernaba Juan José de Vértiz y Salcedo. El Teatro de la Ranchería era también llamado Casa de Comedias; era un simple galpón con paredes de adobe y techo de paja, instalado en la esquina porteña de Perú y Alsina. Como fue inaugurado en noviembre de 1783, todos los 30 de noviembre de cada año se conmemora desde 1979 el Día Nacional del Teatro.
Su vida fue breve, de menos de nueve años. En agosto de 1792, un fuego artificial lanzado desde una iglesia cercana en una fiesta parroquial cayó sobre el lugar y se incendió por completo; nunca se determinó si fue un accidente o un ataque. Sin embargo, la actividad ya había calado hondo en la comunidad y la resiliencia se constituyó en una constante de los artistas.
Tomando como inspiración ese acontecimiento fundacional y potenciando la idea de una reunión de personas que comparten intereses y objetivos y se cuida entre ellos, entre hoy y el lunes se realizará en Tucumán la Ranchada Cultural, con una cargadísima agenda de espectáculos, muestras, debates, música, danza y demás expresiones (en todos los casos, con entrada voluntaria), como expresión de la resistencia y para denunciar el ninguneo de la política oficial al arte.
No es casual, en ese sentido, que el manifiesto colectivo redactado por los participantes de esta gran movida comience evocando el pasado para vincularlo con el presente. “Desde el Virrey Vértiz y Salcedo -el Virrey de las luces-, al Rey del desquicio: violencia y oscuridad”, comienza el texto, en una referencia al presidente Javier Milei y la gestión nacional.
La consigna que impulsa la grilla es contundente y refuerza la idea de la salvación colectiva ante el desprecio estatal: “lo que el Gobierno ignora, la comunidad sostiene”. “Frente al desfinanciamiento de la cultura y al incumplimiento de las políticas que deben protegerla, nos encontramos, nos organizamos y seguimos creando”, se fundamenta.
“Artistas independientes y trabajadores de distintos lenguajes artísticos de la provincia sostenemos, con incuestionable convicción, que todo medio de expresión artística y comunicación humana son generadores de cultura y pensamiento crítico; promueven transformaciones sociales, defienden derechos y diversidades y son una de las herramientas más efectivas para potenciar cambios solidarios y humanitarios. Ante el ajuste y la carencia de políticas culturales, nos organizamos defendiendo derechos adquiridos tras largas y numerosas luchas, convencidos que la respuesta es colectiva, horizontal y democrática. Para ello decidimos organizarnos y construir -en diálogo con toda nuestra comunidad y quebrando barreras generacionales- acciones que permitan visibilizar nuestras producciones y ofreciendo nuestro trabajo a la sociedad tucumana, con acceso libre y a la gorra”, planteó el colectivo.
Como se reivindica parte de la sociedad y de los planteos generales que se vienen realizando en distintas áreas, dentro de la agenda de hoy, La Ranchada Cultural participará con una columna propia de la marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que saldrá a las 17 con una banda de sikuris desde La Veleta Cultural (Crisóstomo Álvarez 124) hacia la plaza Yrigoyen, para luego movilizarse hacia la plaza Independencia con el resto de los convocados.
Contexto preocupante
Para llegar a esta instancia, desde hace tres meses vienen realizándose reuniones en distintos espacios, con el objetivo de coordinar las acciones y definir el pronunciamiento. La convocatoria creció exponencialmente y cada vez hay más participantes, en momentos en que citas habituales como la Fiesta Provincial de Teatro -que organizaba el Instituto Nacional de Teatro- dejaron de realizarse desde 2023 (la última fue en agosto de ese año) y que la crisis económica golpea especialmente la convocatoria de público a los espectáculos. La merma de asistencia es una constante que atreviesa la temporada, y ha sido la principal preocupación de los creadores al momento de organizar funciones.
Incluso, esa situación fue reconocida por el titular local de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Jaime Mamaní, en la reciente entrega de los premios Artea. Así, se reivindica que La Ranchada sea “un espacio de encuentro, visibilización, fortalecimiento y reflexión de la producción artística independiente, autogestiva y colectiva de Tucumán, en espacios culturales que resisten”.
La movida no se detiene pese al contexto crítico. “Resistimos y denunciamos convencidos que La Ranchada es una celebración que se nutre de energía y arte, que no claudica frente a los atropellos del Gobierno: más de 20 espacios culturales y salas independientes y cientos de artistas que día a día sostienen el 95% de la producción cultural de Tucumán, hacemos visible el vastísimo geiser que subyace en vertientes de diversas y variadísimas formas de expresión”, se resalta en el documento.
Junto con la fundamentación política, hay un petitorio que oficia de puntualización de reclamos sectoriales, ya que los participantes se pronuncian:
- en defensa de las leyes de promoción a la cultura.
- en contra de toda forma de violencia social e institucional.
- independientes de toda institución del Gobierno.
- libres y autogestivos en su programación y producción.
- en defensa del Piletón del parque Avellaneda y del teatro popular.
- responsable de la producción simbólica del pueblo.
- orgullosos de nuestra diversidad e identidad.
“La Ranchada Cultural es un acto político que se expresa con arte. Porque sin arte toda sociedad muere”, concluyen.
La grilla de hoy, sala por sala
CASA DUMIT (ITALIA 536).- A las 20.30, ensayo abierto del coro Vocálica, dirigido por Ricardo Steinsleger y con un repertorio popular.
CITÁ ABASTO DE CULTURA (LA MADRID 1.457).- Concierto musical de LíbreroTres, desde las 22, con bandoneón, guitarra, piano y canto, con Fernando Flores Blasco y Facundo Nanni .
CASA OQLTA (12 de Octubre 1.037).- A las 18, taller de clown a cargo de Sebastián Chazarreta y desde las 21, recital de Tucán Toco.
EL REFUGIO DEL VARÓN (Suipacha 460).- Muestra de taller teatral “Agua oscura”, con Marcela Conti como actriz invitada, a partir de las 21.30.
LA COLORIDA (Mendoza 2.955).- Ensayo abierto de la obra “La vida sigue igual”, a las 21, con Betina Bendezú y Nerina Dip dirigidas por Máximo Gómez.
LA SODERÍA (Juan Posse 1.131).- “Caminos polvorientos” es la propuesta clown que el grupo Tukito (con los payasos Polvorín, Podestá, Tutuca y Pirincho) presentarán desde las 21. A su término, habrá teatro danza con la obra “Cuerpos acelerados”.
BAJO TANGO (SAN LORENZO 61).- Desde las 21 se abrirá la Milonga del Bajo para los amantes del tango bailado a pista libre.
LA VELETA CULTURAL (Crisóstomo álvarez 124).- A las 14, el Grupo Intervencionista Tucumán estará con su propuesta de artes visuales “Puntadas de resistencia”; y entre las 18 y la 21, Onás Salto Leitón dictará una clase de acrobacia aérea.
Puerto Cultural Libertad (Las Piedras 1.850).- Performance “Chimeneas” desde las 20, sobre el relevamiento efectuado por Jorge Figueroa en viejos ingenios azucareros tucumanos, con videos y fotografías.
La Paloma (Santiago del Estero 1.352).- A las 21.30, función de la murga tucumana de estilo uruguayo Pa´ Ladrar Fino, con canciones originales que describen lo que pasa en la provincia en el espectáculo “A la cantarola”.
Casa Barda (Córdoba 284).- Se montará una feria americana, con artesanías y cosmética natural, entre las 11 y las 14,que repetirá los otros días de La Ranchada Cultural.
Casa Luján (Saavedra 74).- Impro para niñas y niños de seis a 12 años a cargo del dúo La Morrigan (integrado por Valentina Ooo y Pablo Chino Vega), desde las 17, con historias de sueños locos con ideas y elementos que aportan los pequeños espectadores sobre sus propias pesadillas y con música en vivo.