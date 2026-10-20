Murió Antonio Grimau, figura de la actuación argentina que dejó su huella en el teatro y la televisión

Nacido el 10 de marzo de 1944 en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, su nombre real era Antonio Rebolini. Su vínculo con la actuación comenzó a los 16 años, cuando respondió a una convocatoria para integrar un elenco teatral en el teatro Charles Chaplin, en el barrio porteño de Almagro. Aquella oportunidad abrió el camino de una profesión a la que dedicaría el resto de su vida.