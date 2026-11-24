Resumen para apurados
- La OMS confirmó este martes la primera muerte en Estados Unidos por influenza A(H5), tras el contacto del trabajador con ganado lechero infectado en Washington.
- La víctima integraba un grupo de tres peones rurales contagiados en Yakima. Desde 2024, Estados Unidos acumula 75 infecciones humanas de este virus aviar.
- Aunque la OMS califica el riesgo general como bajo y descarta la transmisión entre personas, se profundiza el rastreo epidemiológico ante la alerta sanitaria.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este martes la primera muerte humana en el mundo por el virus de la influenza A(H5) asociada al contacto con ganado lechero infectado o con un entorno contaminado. El caso se registró en Estados Unidos y forma parte de tres infecciones detectadas en trabajadores de establecimientos rurales del estado de Washington.
En un comunicado, el organismo internacional informó que los tres pacientes eran adultos que trabajaban en granjas lecheras del condado de Yakima, en el noroeste del país. En esa zona se había detectado recientemente el virus de la Influenza Aviar de Alta Patogenicidad (IAAP) A(H5N1) en ganado lechero. Uno de los afectados murió.
La OMS precisó que se están realizando investigaciones y tareas de seguimiento de las personas expuestas, así como de quienes pudieron haber estado en contacto con focos de infección.
Sin embargo, remarcó que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, no existen indicios de transmisión de persona a persona.
Qué dijo la OMS sobre el riesgo de contagio
Pese a la muerte reportada, el organismo sanitario buscó llevar tranquilidad respecto de la posibilidad de una propagación entre humanos.
“Con base en la información disponible sobre este y casos anteriores, la OMS considera que el riesgo para la población general que representan los virus A(H5N1) es bajo”, señaló en su comunicado.
Las autoridades tampoco precisaron qué tipo de animal habría originado el contagio, aunque confirmaron que los trabajadores afectados habían estado expuestos a ganado lechero infectado o a un ambiente contaminado.
El fallecimiento representa la primera muerte humana reportada a nivel mundial tras la exposición a ganado lechero infectado.
De acuerdo con el relevamiento de la OMS, hasta el 20 de noviembre se habían notificado en Estados Unidos un total de 75 casos humanos de infección por el virus de la influenza A(H5) desde 2024. Esa cifra incluye los tres episodios registrados en el estado de Washington.