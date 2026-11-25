Paradójicamente, el petróleo no reaccionó con subas. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, operaba ayer al mediodía en torno a los US$86,75, en su nivel más bajo en tres meses, por la expectativa de una mayor oferta mundial y la reactivación de un oleoducto en Libia. El lunes había cerrado a US$89,37, con una caída del 3,46%, y perforó los US$90 por primera vez desde agosto, mientras que el WTI estadounidense acumula una baja del 20% en un mes. Así quedó lejos de los más de US$100 que llegó a tocar en septiembre. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía había calificado la guerra con Irán como la mayor alteración de la historia en el comercio mundial de petróleo y gas. “El mundo de la energía nunca volverá a ser el mismo”, advirtió su director, Fatih Birol.