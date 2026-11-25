Irán endureció su postura en el estrecho de Ormuz, el paso marítimo por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. El comandante en jefe del Ejército iraní, el general de división Amir Hatami, ordenó a la Armada reforzar día a día el bloqueo hasta que Estados Unidos acepte las siete condiciones que plantea Teherán. Entre ellas figuran el fin del conflicto en todos los frentes, incluido el Líbano, y el desbloqueo de los activos iraníes congelados.
Hatami advirtió además que una nueva acción militar estadounidense recibiría golpes “más graves, más aplastantes y sin limitación geográfica”. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, que encabeza la delegación iraní en las conversaciones de Islamabad, aseguró que no habrá “acción ni negociación” antes de que se cumplan esas exigencias.
La orden llegó después de que la Guardia Revolucionaria asegurara que tres petroleros que cruzaban el estrecho bajo escolta estadounidense chocaron con minas navales y quedaron envueltos en llamas: uno frente a las costas meridionales y dos en el este del paso. En las últimas semanas, Irán intensificó sus ataques contra los buques que intentan cruzar sin su autorización. El Centro Conjunto de Información Marítima señaló que esas afirmaciones no estaban confirmadas, y registró 114 cruces por el estrecho entre el 19 y el 21 de noviembre, con asistencia de Estados Unidos.
Washington no aceptó hasta ahora las propuestas iraníes, pese a la mediación de Pakistán y de Qatar. Este último busca reactivar el diálogo: su primer ministro, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, se reunió en Washington con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el vicepresidente, JD Vance. Donald Trump, por su parte, dijo que los ataques contra Irán podrían reanudarse después de Año Nuevo.
Paradójicamente, el petróleo no reaccionó con subas. El barril de Brent, referencia para el mercado argentino, operaba ayer al mediodía en torno a los US$86,75, en su nivel más bajo en tres meses, por la expectativa de una mayor oferta mundial y la reactivación de un oleoducto en Libia. El lunes había cerrado a US$89,37, con una caída del 3,46%, y perforó los US$90 por primera vez desde agosto, mientras que el WTI estadounidense acumula una baja del 20% en un mes. Así quedó lejos de los más de US$100 que llegó a tocar en septiembre. La semana pasada, la Agencia Internacional de Energía había calificado la guerra con Irán como la mayor alteración de la historia en el comercio mundial de petróleo y gas. “El mundo de la energía nunca volverá a ser el mismo”, advirtió su director, Fatih Birol.
En Argentina
Para la Argentina, la baja reduce la presión para nuevos aumentos en los surtidores, aunque los analistas ven poco margen para rebajas: los precios se mantuvieron contenidos cuando el crudo superaba los US$100 y el Gobierno viene postergando la actualización del impuesto a los combustibles. Además, un crudo más barato implica menos dólares por exportaciones de energía.