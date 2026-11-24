El mensaje de Jannik Sinner tras ser operado de la rodilla: “Realmente extraño estar en la pista”
El tenista italiano se sometió a una intervención quirúrgica en Finlandia tras varios meses de tratamiento sin los resultados esperados. Su prolongada ausencia tendrá un fuerte impacto en el ranking ATP.
Resumen para apurados
- El tenista Jannik Sinner fue operado con éxito de su rodilla derecha en Finlandia, tras no obtener resultados con un tratamiento conservador previo.
- La intervención en la banda iliotibial se concretó luego de que la articulación no respondiera favorablemente a meses de rehabilitación física sin cirugía.
- La recuperación se extendería hasta mediados de 2027, lo que provocará la pérdida de al menos 2.800 puntos ATP al ausentarse de Australia y Masters 1000.
Jannik Sinner deberá afrontar un largo período de recuperación tras someterse a una intervención quirúrgica en su rodilla derecha. El tenista italiano fue operado en Finlandia por el cirujano Lasse Lempainen y confirmó a través de sus redes sociales que el procedimiento fue exitoso.
La intervención tuvo como objetivo corregir un problema en la banda iliotibial, una estructura de tejido fibroso que recorre la parte externa del muslo hasta la rodilla. Durante los últimos meses, el italiano había intentado solucionar la dolencia mediante un tratamiento conservador, aunque la evolución no fue la esperada.
“Durante los últimos meses, junto con mi equipo hemos probado todo para tratar mi lesión sin cirugía. Tras algunos avances muy alentadores al principio, lamentablemente mi rodilla no respondió como todos esperábamos”, explicó Sinner.
Ante ese escenario, el tenista decidió pasar por el quirófano para solucionar una molestia que condicionó su actividad durante los últimos meses.
“Realmente extraño estar en la pista y ahora comenzaré mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo su apoyo. ¡Nos vemos pronto!”, agregó el italiano.
Los torneos que se perderá Jannik Sinner y el impacto en el ranking ATP
La recuperación obligará a Sinner a ausentarse de algunas de las competencias más importantes del primer tramo de la temporada 2027. Su primera gran baja será el Australian Open, donde perderá los 800 puntos correspondientes a las semifinales alcanzadas en la última edición, instancia en la que se enfrentó a Novak Djokovic.
El italiano tampoco estará presente en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, certámenes que conquistó en 2026 tras derrotar en las respectivas finales al ruso Daniil Medvedev y al checo Jiri Lehecka.
La ausencia en ambos torneos implicará la pérdida de otros 2.000 puntos. De esta manera, solamente entre esas tres competencias, Sinner dejará escapar 2.800 unidades del ranking ATP.
Las estimaciones indican que el período de recuperación podría extenderse hasta mediados de 2027, por lo que el impacto en su clasificación mundial podría ser todavía mayor.
Por el momento, Sinner no estableció una fecha concreta para su regreso. La prioridad será completar la rehabilitación y recuperar las condiciones físicas necesarias para volver a competir en el circuito profesional.