Los torneos que se perderá Jannik Sinner y el impacto en el ranking ATP

La recuperación obligará a Sinner a ausentarse de algunas de las competencias más importantes del primer tramo de la temporada 2027. Su primera gran baja será el Australian Open, donde perderá los 800 puntos correspondientes a las semifinales alcanzadas en la última edición, instancia en la que se enfrentó a Novak Djokovic.