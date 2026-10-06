Jannik Sinner dio por terminada su temporada y perderá el número uno del mundo
El italiano anunció que no volverá a competir en 2026 debido a una tendinopatía e inflamación en la rodilla derecha. La baja le impedirá defender 3.550 puntos y Alexander Zverev terminará desplazándolo de la cima del ranking ATP.
Resumen para apurados
- El tenista Jannik Sinner dio por terminada su temporada 2026 debido a una tendinopatía en su rodilla derecha, según anunció en sus redes sociales.
- La lesión ya lo había marginado de cinco torneos tras coronarse en Wimbledon, impidiéndole defender 3.550 puntos obtenidos en el circuito.
- Al no sumar puntos, el italiano cederá el número uno del ranking ATP ante el alemán Alexander Zverev y concentrará su recuperación para 2027.
Jannik Sinner confirmó que su temporada 2026 llegó a su fin. El actual número uno del ranking ATP comunicó la decisión mediante un video y un mensaje en sus redes sociales, después de evaluar junto con su equipo médico los problemas que arrastra en la rodilla derecha.
El italiano padece una tendinopatía e inflamación y optó por concentrarse en su recuperación, con el objetivo de priorizar su salud y evitar complicaciones que puedan afectar su carrera a largo plazo.
La lesión ya había condicionado fuertemente su calendario. Después de consagrarse campeón de Wimbledon frente a Alexander Zverev, Sinner se ausentó de cinco torneos consecutivos y tampoco pudo disputar la gira norteamericana.
Su inactividad significó, además, la pérdida de los puntos obtenidos en 2025 por alcanzar las finales del US Open y el Masters 1000 de Cincinnati.
Sinner perderá el número uno ante Zverev
La decisión tendrá una consecuencia directa sobre el ranking. Sinner no podrá defender 3.550 puntos durante el resto de la temporada, correspondientes a Beijing, Shanghái, Viena, París y especialmente las ATP Finals, donde había sido campeón invicto y había conseguido 1.500 unidades.
Actualmente, el italiano encabeza la clasificación con 11.000 puntos, mientras que Zverev lo persigue con 9.720. Al descontar las unidades que obligatoriamente perderá por su ausencia, Sinner finalizará con 7.450 puntos.
De esta manera, el alemán tendrá asegurada la posibilidad de desplazarlo y quedarse con el número uno del mundo, mientras Sinner concentrará sus esfuerzos en recuperarse para regresar al circuito en 2027.